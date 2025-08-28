Hostigamiento contra la Policía genera pánico en Dagua, Valle del Cauca

Durante varios minutos, la comunidad en la cabecera municipal de Dagua, Valle del Cauca, tuvo que permanecer refugiada en sus viviendas por causa de un nuevo hostigamiento realizado por integrantes del frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc contra la fuerza pública.

Desde la parte montañosa del municipio, en un sector conocido como Tres Cruces, los disidentes dispararon ráfagas de fusil contra la estación de Policía, ubicada en el centro de Dagua, de inmediato, los uniformados iniciaron la reacción respondiendo al fuego.

"Mira como dan bala allá. ¿Dónde? arriba. ¿les están disparando desde ahí?", se logra escuchar en un video registrado por los ciudadanos que permanecían refugiados en sus casas.

Adicional a la reacción de la Policía, las tropas de la Tercera Brigada del Ejército y la Fuerza Aérea están desplegadas en la zona para evitar más hechos que alteren al orden público y pongan en riesgo a la comunidad civil.

"Se hizo un hostigamiento contra la estación de Policía, esto se presenta porque el Ejército tiene desplegadas sus tropas en la zona y estos grupos al ver que los están vigilando y tratando de neutralizar se alteran y generan este tipo de hechos en la comunidad, a esta hora no tengo reporte de afectaciones a civiles o uniformados", señaló la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo.

Según las autoridades, este nuevo ataque es consecuencia del fortalecimiento de las acciones ofensivas contra el frente 'Jaime Martínez' en el departamento, que recordemos se intensificaron tras el atentado terrorista que hace una semana se registró en Cali.