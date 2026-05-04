Sube el precio de la carne en Bucaramanga y golpea el bolsillo de los hogares

En Bucaramanga, el precio de la carne registra un incremento sostenido durante los últimos tres meses, afectando directamente el presupuesto de las familias. En lo corrido de este año, la libra de carne de primera pasó de costar cerca de 14.000 pesos a ubicarse entre los 18.000 y 19.000 pesos en plazas de mercado y tiendas de barrio.

Comerciantes atribuyen este aumento al alza en el valor del ganado.

"En los últimos tres meses ha subido 50.000 pesos por arroba. Estaba para negocio en 14.000 y pasó a 16.500. Para el público estaba en 18.000 y sigue subiendo, y son los consumidores quienes sufren la carestía”, explicó Rogelio Rueda, vendedor de carne.

El impacto también se refleja en cortes más económicos como la costilla, cuyo precio ha aumentado significativamente. Consumidores aseguran que productos que antes eran más accesibles hoy resultan difíciles de adquirir.



“La costilla se conseguía en $7.000 u $8.000, ahora está en $11.000 y la de segunda hasta en $14.000. La de primera puede llegar a $18.000 o $20.000, así no se puede comer carne”, señaló Gladys Arenas.

A esta preocupación se suma la voz de otros ciudadanos que sienten el golpe en su economía diaria, Gloria Esparza, usuaria, afirmó que el alza ha obligado a reducir el consumo “toca comer más poquito, es que subió mucho, el presupuesto está muy caro y no alcanza para comprar carne, antes la costilla se conseguía a $7.000, ahora cuesta $12.000, la de segunda a $14.000 y la de primera está a $18.000 o hasta $20.000; además, uno no tiene un sueldo fijo, menos por ese lado”.

El incremento ha obligado a muchas familias a modificar sus hábitos de consumo.

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“Toca disminuir y comprar otras cosas, porque está muy costosa”, afirmó Pierina Acevedo, quien asegura que ha tenido que reemplazar esta proteína por alternativas más económicas.

Ante este panorama, hogares en la capital santandereana buscan opciones como pollo, huevo o granos para suplir la carne en su alimentación diaria, mientras persiste la preocupación por el impacto de estos precios en la canasta familiar.