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Más que un corte de carne: el lugar que cautiva con sus salsas y sabores en el corazón de Bogotá

Si la elección es clara, es decir, calidad: el secreto de una cena memorable no reside únicamente en la calidad del corte, sino de la salsa que lo acompaña.

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Carnes
Foto: Carnes
Por: Patricia González
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Bogotá se ha consolidado como un epicentro culinario de primer nivel en América Latina, atrayendo a viajeros y locales que buscan experiencias que combinen técnica, ingredientes locales y sofisticación. Si la elección es clara, es decir, calidad: el secreto de una cena memorable no reside únicamente en la calidad del corte, sino de la salsa que lo acompaña.

La salsa: El alma que define el bocado

A menudo, al pedir carne, la salsa se considera un detalle menor o una costumbre secundaria. Sin embargo, en la propuesta de Factory Steak & Lobster, un restaurante que está desafiando la forma en que los comensales entienden la parrilla tradicional, la salsa es lo que termina definiendo el sabor final del plato. La experiencia en la mesa cambia radicalmente según la elección: no es lo mismo disfrutar de un rib eye acompañado de una pimienta trabajada con los jugos de la carne, que uno que se sirve solo o con un contraste distinto.

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Carnes

Esta capacidad de personalización permite que dos personas pidan el mismo corte y vivan experiencias sensoriales totalmente diferentes.

Entre el horno Josper y los sabores locales

Uno de los pilares de esta experiencia es el uso del horno Josper, donde el calor intenso y el humo actúan como hilos conductores que amarran los sabores del corte con los matices de la salsa.

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Carnes

Los visitantes pueden explorar desde una clásica y sofisticada salsa bearnaise con estragón, hasta un chimichurri rojo con un toque ahumado que eleva la intensidad de cada bocado.

Para quienes buscan un toque de identidad local en su plato, la BBQ de lulo se presenta como una opción disruptiva. Al mezclar el dulzor, la acidez de la fruta y el ahumado, esta salsa le da un sentido único a la mesa, ofreciendo un sabor que difícilmente se encuentra en otros destinos internacionales.

Paciencia y precisión: El cierre del círculo gastronómico

La maestría del restaurante también se refleja en sus platos de cocción lenta. Cortes como las costillas hechas a 65 grados por 12 horas o un osobuco de 36 horas son ejemplos de paciencia culinaria que requieren de una salsa adecuada para "cerrar el círculo" del sabor.

En estos platos, la salsa no es solo un acompañamiento, sino el componente esencial que equilibra las texturas logradas tras horas de preparación.

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La próxima vez que visite la capital colombiana, pregúntese: ¿se quedará con lo de siempre o se atreverá a descubrir cómo una salsa puede transformar su experiencia gastronómica?.

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