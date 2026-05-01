Bucaramanga sumará nueva ruta aérea con Bogotá con 14 frecuencias semanales

La aerolínea ultra low cost iniciará operaciones el próximo 2 de junio en la ruta Bucaramanga hacia Bogotá, ofreciendo 14 frecuencias semanales para los viajeros de la región.

Esta llegada no solo busca reducir los precios en el mercado interno, sino que se convierte en un eje clave para la movilidad de los santandereanos.

Aunque el vuelo directo inicial es hacia la capital del país, esta nueva alternativa permite una doble conectividad: a nivel nacional, facilitará el acceso a ciudades como Cartagena, Santa Marta y Medellín; mientras que, en el plano internacional, servirá como puente directo para conectar, vía Bogotá, con la red de la aerolínea hacia destinos como Lima y Santiago de Chile.

De esta manera, Bucaramanga se integra a una estructura de transporte que acerca el Cono Sur a Santander con tarifas competitivas.



Mario García, Country Manager de la aerolínea, y el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla Pérez, coincidieron en que este avance es vital para dinamizar la economía local y el turismo. Con una flota de aviones Airbus A320neo, la compañía

La nueva conexión busca atender la creciente demanda de pasajeros que se movilizan entre Santander y Bogotá por motivos laborales, académicos, turísticos y familiares, en una de las rutas con mayor flujo de viajeros en el país.

De acuerdo con la información conocida, la operación estará a cargo de JetSMART en el marco de su expansión en Colombia, lo que representa un incremento en las alternativas de transporte aéreo desde el aeropuerto internacional Palonegro.

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La aerolínea operará la ruta con 14 frecuencias semanales, lo que permitirá mayor disponibilidad de vuelos entre ambas ciudades y una oferta superior a 5.000 sillas, ampliando las opciones para los usuarios del oriente colombiano.

Esta conexión también facilitará el acceso a múltiples destinos nacionales e internacionales a través del aeropuerto El Dorado en Bogotá, principal centro de conexiones aéreas del país.

Autoridades locales y del sector turístico han señalado que el fortalecimiento de la conectividad aérea es clave para la competitividad regional, el impulso del turismo y la dinamización de la economía en Santander.

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Con esta nueva operación, Bucaramanga suma una alternativa adicional en su red de conectividad aérea, en un contexto de expansión del transporte aéreo en Colombia.