Cayó banda 'las tinderianas' de Medellín: seducían hombres por apps y luego los robaban con fármacos

Tras seis meses de investigación, el monitoreo de 17 cámaras de seguridad y la revisión de 30 horas de video, fueron capturados en Sincelejo, Sucre, Johan Steven Giraldo Mejía, alias Tatoo, Verónica Hoyos Salazar, Madelín Rojas Salazar y Luisa Fernando Campo Uribe, de 20, 23 y 25 años respectivamente, señalados de integrar una banda dedicada al robo de extranjeros con sustancias como la escopolamina, en sectores de El Poblado y Laureles en Medellín.

Según revelaron las autoridades, las víctimas eran contactadas a través de aplicaciones de citas por el hombre, quien suplantaba la identidad de una mujer para generar confianza y concretar encuentros presenciales. Posteriormente, designaba a una de las integrantes, quien les suministraba fármacos, accediendo así a información financiera, claves bancarias y pertenencias personales.

"Este delincuente tenía como perfil criminal fungir ser una mujer para atraer a ciudadanos, entre comillas, clientes, para posterior doblegar su intimidad, colocarlos en estado de indefensión y cometerles hurto calificado y agravado, utilizando sustancias químicas cuando se quedaban dormidas o desorientados", indicó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

Se logró establecer que esta estructura habría afectado al menos a 24 personas, entre ellas ciudadanos de España, Estados Unidos, Italia, Argentina, México y Noruega, con elementos avaluados en cerca de 400 millones de pesos. El secretario de Seguridad, Manuel Villa, destacó que la información aportada por dos reconocidas aplicaciones fue clave para la investigación.



"Llegamos a acuerdo con estas plataformas como Tinder y Bumble. Nosotros tenemos la capacidad, gracias a a esa relación que policía y fiscalía ya tienen con la agencia de los Estados Unidos, y todos los perfiles que estos sujetos utilizaban fueron identificados gracias a la colaboración también con las mismas plataformas. Nos pasan teléfonos, nos pasan identidades, todo, obviamente, bajo la custodia y la cadena que se requiere", expuso.

Durante el operativo fueron incautados 12 celulares, 8 tarjetas SIM, tres tarjetas bancarias y cuatro goteros de clonazepam. Asimismo, los uniformados hallaron cinco relojes de alta gama, una cadena de oro y billetes en moneda extranjera de 16 países, elementos que serán incorporados como material probatorio dentro del proceso investigativo.

Por lo pronto, los capturados deberán responder por los delitos de hurto calificado, concierto para delinquir y falsedad en documento público. Tras las audiencias preliminares, fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.