Dos fleteros abatidos y otro herido dejó intento de hurto a un soldado en el occidente de Medellín

Autoridades en la ciudad de Medellín investigan un nuevo caso de fleteo en calles del occidente de la ciudad que terminó en medio de un intercambio de disparos en el que estuvo implicado un miembro del Ejército Nacional.

Los hechos ocurrieron en el barrio Laureles, cuando un soldado profesional de 42 años de edad, que se movilizaba con una mujer en una motocicleta, fue abordado por cuatro hombres en otros dos vehículos del mismo tipo que lo amenazaron con robarle una cadena de oro.

En medio de la situación, el militar reaccionó en legítima defensa con un arma de fuego propinando la muerte de dos de los fleteros, entre los 25 y 30 años de edad, mientras que otro, judicializado por porte ilegal de arma de fuego y hurto, resultó herido a la altura del abdomen y se encuentra en estado crítico en un centro asistencial del norte de la ciudad donde recibe atención médica.

Un cuarto delincuente está siendo buscado, según afirmó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana.



"Huyó del lugar. Luego también estamos trazando la ruta de escape. Hace parte de la investigación en actos urgentes, en actos investigativos. Vamos a establecer esa cuarta persona que también se movilizaba en moto para individualizarlo plenamente", confirmó.

El cruce de disparos también dejó herido al soldado, quien según el reporte oficial, registró heridas de poca gravedad por arma de fuego de menor letalidad en su espalda.

Tras ocurridos los hechos, la víctima del hurto llegó hasta el hospital militar en inmediaciones de la Cuarta Brigada para recibir atención urgente y con el arma de fuego calibre 9 milímetros que accionó contra los delincuentes, la cual contaba con el respectivo permiso de porte.