Metro de Medellín extiende su horario este jueves por partido de Copa Libertadores: así operará

El Metro de Medellín anunció una extensión en su horario de operación este jueves 30 de abril, con motivo del partido de la Copa Libertadores entre Independiente Medellín y Cusco F. C.. La medida busca facilitar la movilidad de los hinchas tras el encuentro en la capital antioqueña.

Según informó la empresa, el servicio comercial se extenderá hasta las 11:45 de la noche, permitiendo a los usuarios regresar a sus hogares luego del compromiso deportivo. Esta decisión se toma en el marco de eventos masivos que generan alta demanda en el sistema de transporte público del Valle de Aburrá.



Cómo operará el Metro tras el partido

Entre las 11:00 de la noche y las 11:45 de la noche, el ingreso de pasajeros se realizará únicamente por la estación Estadio, punto clave por su cercanía al escenario deportivo. En el resto de estaciones y paradas del sistema, solo se permitirá la salida de usuarios durante ese rango horario.

El Metro también confirmó que se garantizarán las transferencias hacia las líneas de cables aéreos K, J, P, H y M, así como hacia la línea T del Tranvía, con el paso de los últimos trenes. Esto permitirá una mayor cobertura en diferentes zonas del área metropolitana durante la operación extendida.

Sin embargo, la extensión del servicio no aplicará para el Metrocable línea L (Arví), ni para las líneas 1, 2 y O de buses, tampoco en las cuencas 3 y 6. Las autoridades recomiendan a los usuarios planear sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.



Finalmente, el Metro de Medellín hizo un llamado a los ciudadanos a tener recargado su medio de pago y a disfrutar el evento deportivo en un ambiente de respeto. La entidad reiteró su mensaje de promover la convivencia bajo el lema de la Cultura Metro.