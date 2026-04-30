DIM vs. Cusco: así le ha ido al poderoso ante equipos de Perú en Copa Libertadores

El Deportivo Independiente Medellín afrontará este jueves, desde las 9:00 de la noche y en el estadio Atanasio Girardot, un compromiso crucial para sus aspiraciones en la Copa Libertadores. El juego será ante Cusco de Perú, equipo que llega a la capital antioqueña también con la necesidad de un triunfo, pues aún no suma en el torneo continental.

Este partido, al que el equipo antioqueño llega tras tres victorias consecutivas en liga, será arbitrado por el central Gery Vargas, quien tendrá como asistentes a José Antelo y Edwar Saavedra, mientras que el cuarto árbitro será Rodolfo Vera. Jorge Justiniano y Gaad Flores serán las personas encargadas del VAR en este encuentro, correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos.



¿Qué rivales de Perú ha enfrentado el DIM por Libertadores?

Además, hay que mencionar que Cusco será el tercer rival de Perú al que el DIM enfrente en un partido de Copa Libertadores. Previamente se cruzó ante Universitario, en octavos de final de la edición 1994 del certamen, y ante Melgar, en fase de grupos del torneo en 2007.



¿Cómo está el historial del DIM vs. peruanos en Copa Libertadores?

En ese sentido cabe mencionar que el historial general del poderoso enfrentado a equipos de Perú muestra una tendencia favorable para el DIM, con tres victorias y solo una derrota, además de 7 goles anotados y 3 recibidos. El único juego que el Medellín perdió ante un equipo peruano, por Libertadores, se dio el 20 de abril de 1994, cuando cayó (2-1) visitando a Universitario. Desde entonces, en todos los juegos, el poderoso sumó de a tres, por lo que, en condición de local, está invicto ante rivales del país inca.

¿Cómo llegan DIM y Cusco a su partido por Copa Libertadores?

Para este juego, el DIM, que convocó un total de 22 jugadores, llega con una racha de tres victorias consecutivas en la Liga Betplay, donde se jugará su clasificación a los cuartos de final el próximo fin de semana en la última fecha de la fase regular. Mientras tanto, del rival, el Cusco F.C., hay que decir que se encuentra actualmente en la sexta posición del torneo local con 19 puntos, a 10 unidades del líder, Alianza Lima, tras 12 fechas disputadas. Además, como dato curioso, el rival de turno del DIM tiene la ficha del club que antes se conocía como Real Garcilaso.

Al juego, finalmente, tanto Independiente Medellín, con Sebastián Botero como técnico interino, como el Cusco F.C., llegan con necesidad de un triunfo, pues ninguno ha sumado de a tres en el torneo: mientras el local tiene únicamente un punto -producto de su empate en casa en la primera fecha vs. Estudiantes de Argentina-, el segundo aún no suma y cayó ante el mismo Estudiantes y Flamengo, este último en condición de local.