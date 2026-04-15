Corinthians vs. Santa Fe HOY: EN VIVO y online el duelo de Copa Libertadores

Los dirigidos por Pablo Repetto tendrán una verdadera prueba de fuego este miércoles 15 de abril en su camino continental en la Copa Libertadores. Los cardenales de Independiente Santa Fe visitan São Paulo, Brasil, para enfrentar a Corinthians por la segunda fecha de la fase de grupos del torneo internacional.

Se trata de un duelo clave para el proceso del técnico uruguayo, que llega presionado tras el empate 1-1 frente a Millonarios en el clásico capitalino. Ese resultado dejó a Santa Fe prácticamente sin opciones en la Liga BetPlay, por lo que avanzar en el torneo continental se convirtió en una prioridad absoluta.



Vea EN VIVO Corinthians vs. Santa Fe HOY en Copa Libertadores 2026

El partido entre Corinthians y Santa Fe se podrá seguir EN VIVO, gratis y online a través del canal de YouTube de Blu Radio, con la narración de Blog Deportivo y un equipo de analistas que llevará todas las emociones en tiempo real.

Además, el compromiso también estará disponible en Colombia por medio de:



ESPN (televisión por cable)

Disney+ (streaming oficial con derechos de Conmebol)

¿A qué hora juega Santa Fe HOY?

El encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se disputará desde las 7:30 de la noche (hora colombiana).

Santa Fe buscará sumar un resultado positivo en condición de visitante frente a un rival de peso como Corinthians, en un escenario siempre complicado en territorio brasileño.



Corinthians vs. Santa Fe // Fotos: AFP

Posibles alineaciones Corinthians vs. Santa Fe