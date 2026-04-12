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Millonarios y Santa Fe empatan en el clásico bogotano y aprietan la pelea por los ocho

Aunque el equipo local tuvo algunos momentos mejores, no logró marcar el segundo gol y Santa Fe empató con una anotación de Hugo Rodallega.

Millonarios y Santa Fe empatan.jpg
Millonarios y Santa Fe empatan.
Foto: @SantaFe en X.
Por: EFE
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Actualizado: 12 de abr, 2026

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