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Nacional venció 3-2 al DIM en el clásico antioqueño y se consolidó como líder de la Liga BetPlay

Daniel Cataño abrió el marcador para Medellín luego de un error en la salida de Nacional, pero la reacción del cuadro verde fue inmediata.

Nacional venció 3-2 al DIM en el clásico antioqueño y se consolidó como líder de la Liga BetPlay
Nacional venció 3-2 al DIM en el clásico antioqueño y se consolidó como líder de la Liga BetPlay
Foto: X @nacionaloficial
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 12 de abr, 2026

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