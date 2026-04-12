Nacional venció 3-2 al DIM en el clásico antioqueño y se consolidó como líder de la Liga BetPlay

Atlético Nacional se quedó con una nueva edición del clásico paisa tras vencer 3-2 al Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, en partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay.

El triunfo no solo le permitió al conjunto verdolaga celebrar ante su rival de patio, sino también afianzarse en la primera posición del campeonato, mientras que el ‘Poderoso’ continúa comprometido en la tabla y se aleja de la zona de clasificación.

El compromiso comenzó con un ritmo intenso y con goles en los primeros minutos. Daniel Cataño abrió el marcador para Medellín luego de un error en la salida de Nacional, pero la reacción del cuadro verde fue inmediata: Andrés Sarmiento y Juan Manuel Rengifo remontaron el resultado antes del primer cuarto de hora.

Antes del descanso, Daniel Londoño volvió a igualar el encuentro con un remate de media distancia que dejó sin opciones al arquero David Ospina, llevando el partido al entretiempo con empate 2-2.



En la segunda mitad el juego se tornó más táctico y con menos espacios. Cuando el empate parecía definitivo, en el minuto 90 llegó la jugada que definió el clásico: un centro de Cristian ‘Chicho’ Arango terminó desviándose en el defensor José Ortiz, quien marcó en propia puerta y decretó el 3-2 final para Nacional.

Llegó el tercero y la victoria para el más grande. pic.twitter.com/2lSTiaryl1 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 12, 2026

Con este resultado, Atlético Nacional llegó a 37 puntos y amplió su ventaja en la parte alta de la tabla, perfilándose como uno de los principales candidatos al título del torneo. Independiente Medellín, por su parte, quedó en la casilla 14 con 17 unidades, con un panorama complejo en la lucha por ingresar al grupo de los ocho.

En la próxima jornada, Nacional enfrentará a Atlético Bucaramanga, mientras que Medellín buscará mantener opciones ante Alianza FC.