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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Independiente Medellín igualó en casa ante Estudiantes en su debut en Copa Libertadores

Independiente Medellín igualó en casa ante Estudiantes en su debut en Copa Libertadores

Francisco Chaverra anotó el gol con el que el DIM rescató un punto en su debut en el torneo continental.

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