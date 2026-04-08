Independiente Medellín igualó en casa ante Estudiantes en su debut en Copa Libertadores

Independiente Medellín debutó en la Copa Libertadores con un empate 1-1 ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Atanasio Girardot, en un partido intenso por el Grupo A del torneo continental. El equipo argentino, vigente campeón de su país, terminó defendiendo el resultado en territorio antioqueño.

El conjunto visitante sorprendió muy temprano en el compromiso. A los 5 minutos, una recuperación en campo rival permitió que Thiago Palacios rematara desde media distancia; el balón se desvió en Ortíz y descolocó al arquero Chaux para decretar el 0-1 parcial.

Tras el golpe inicial, el Independiente Medellín tardó en reaccionar. Con varias jugadas de balón detenido y tiros de esquina, el equipo antioqueño comenzó a aproximarse al arco rival en un partido cada vez más friccionado y disputado en la mitad de la cancha.

Antes del descanso, Estudiantes volvió a inquietar con un remate cruzado de Edwuin Cetré que exigió al arquero del DIM. Sin embargo, en el tramo final del primer tiempo el equipo local generó dos disparos directos al arco defendido por Fernando Muslera, aunque sin lograr concretar.



En el segundo tiempo, Medellín salió con mayor intensidad y estuvo cerca del empate con un cabezazo de Baldomero Perlaza. La insistencia dio frutos al minuto 63, cuando Francisco Chaverra aprovechó una jugada en el área para marcar el 1-1 y reactivar al público del estadio.

Impulsado por el empate, el DIM buscó la victoria en los minutos finales, mientras Estudiantes intentaba bajar el ritmo del partido. Incluso Daniel Cataño probó con remates de media distancia, pero la falta de precisión selló el empate en el estreno del equipo colombiano en la Copa Libertadores.