Capturan en Medellín a cuatro presuntos fleteros: tenían ocho celulares robados

Capturados en Medellín cuatro presuntos fleteros que tenían en sus manos ocho celulares robados. Los capturados cayeron en una persecución en medio de un “plan candado” realizado por los uniformados del CAI La Castellana.

En medio de un “plan candado” ejecutado por la Policía de Valle de Aburrá, las autoridades lograron capturar a presuntos delincuentes que tenían en su poder ocho celulares robados, los hechos se presentaron en el barrio Laureles de la ciudad de Medellín.

En medio del cumplimiento de los planes de prevención y control la comandante del CAI La Castellana, logró identificar un vehículo sospechoso en el cual se movilizaban cuatro sujetos. Al parecer estos individuos acababan de cometer un hurto en la carrera 73 con circular cuarta

Ante el llamado de alerta por parte de la comandante, la patrulla de vigilancia activó de manera inmediata un plan candado, logrando interceptar el automotor. Durante el procedimiento de registro a las personas y al vehículo, los uniformados encontraron en su interior ocho equipos celulares y un arma tipo pistola.



De acuerdo con las investigaciones preliminares, se maneja la hipótesis de que los detenidos habrían hurtado, mediante intimidación, al menos tres teléfonos celulares avaluados en más de seis millones de pesos.

Los cuatro capturados, junto con los elementos incautados y el vehículo inmovilizado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que respondan por su presunta participación en los hechos.