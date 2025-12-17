En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Tras llamado a juicio, MinSalud dice que no tiene responsabilidad en decisiones del Fomag

Tras llamado a juicio, MinSalud dice que no tiene responsabilidad en decisiones del Fomag

El nuevo modelo de salud para los docentes fue presentado en 2024 y el mismo Ministerio de salud indicó que sería un plan piloto de la reforma al sistema. Tras casi dos años de dificultades en la atención, el Ministerio de Salud aseguró que no toma decisiones sobre el Fomag.

Publicidad

Publicidad

Publicidad