Crisis de la salud: Corte negó prórroga que pidió minSalud para cumplir las ordenes sobre la UPC

La Corte Constitucional negó la ampliación del plazo que pidió el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para cumplir las órdenes proferidas por el alto tribunal tras el incidente de desacato por la insuficiencia de la UPC.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, en consejo de ministros
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, en consejo de ministros
Foto: Presidencia
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

