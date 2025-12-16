Crisis de la salud: Corte negó prórroga que pidió minSalud para cumplir las ordenes sobre la UPC

El sistema de salud en Colombia atraviesa una grave crisis, por eso la Corte Constitucional, desde su sala de seguimiento a la sentencia sobre los temas de salud, le ha puesto la lupa a la situación y en una decisión reciente abrió incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, e incluso compulsó copias en su contra por incumplir las órdenes del reajuste a la Unidad de Pago por Capacitación.

Se conoció además que la Corte, con ponencia del magistrado Carlos Camargo, determinó negar una solicitud de prórroga elevada por el jefe de la cartera de salud, concretamente al plazo que dio la alta corte para que Jaramillo se pronuncie sobre el desacato en su contra.

El alto tribunal le dio un plazo de 48 horas para que el Ministerio de Salud explicara las medidas adoptadas para corregir las fallas en el sistema de información, garantizar la suficiencia de la prima y equiparar, de manera transitoria, el valor de la UPC del régimen subsidiado al 95 % del régimen contributivo.

Corte Constitucional Foto: Rama Judicial

Lo que había pedido concretamente el Minsalud era ampliar el plazo hasta el 2019, alegando que el volumen de información técnica exigida hacía imposible cumplir la orden en el término fijado. La Sala rechazó de plano esa petición y advirtió que las obligaciones cuestionadas no son nuevas, sino que vienen siendo reiteradas desde el Auto 411 de 2016, y ratificadas en decisiones posteriores de 2021, 2023 y 2025.



Minsalud insultó a gerente del hospital de Meta X: @GA_Jaramillo

Para la Corte Constitucional, resulta irrazonable seguir extendiendo los plazos, especialmente en medio de la actual crisis del Sistema General de Seguridad Social en Salud, además, señaló que la prórroga solicitada coincidía con el inicio de la vacancia judicial, lo que habría generado una dilación injustificada en la entrega de información que el Ministerio de Salud ya debería tener disponible para cumplir con sus funciones.

Y es que el tema no es menor, la Procuraduría incluso en un demoledor informe reveló la magnitud de la crisis en términos de salud en Colombia y con esta decisión la Sala de Seguimiento dejó en firme el término que ordenó desde el inicio y reiteró su exigencia al Gobierno para adoptar medidas urgentes para superar la problemática de la insuficiencia de la UPC.