La dolorosa última llamada de un padre a su hija antes de morir en accidente de tránsito

Una llamada telefónica, cargada de angustia y desesperación, fue lo último que una hija escuchó de su padre antes de perderlo para siempre.

En medio del caos, los gritos y el fuego, ese breve contacto se convirtió en una despedida involuntaria que hoy conmueve a miles de personas y refleja la dimensión humana de una tragedia vial que dejó decenas de víctimas.

El drama ocurrió en la madrugada del 16 de diciembre de 2025, cuando un choque múltiple sacudió la autopista Yamuna, en el tramo Agra-Noida, a la altura de Mathura, en la India. Según reportes oficiales, el accidente se registró hacia las 4:25 de la mañana, en el kilómetro 127, e involucró al menos ocho autobuses de pasajeros y tres vehículos particulares. El saldo fue devastador: 13 personas murieron y decenas más resultaron heridas.

🇮🇳 | Trágico accidente múltiple de varios vehículos debido a la baja visibilidad por niebla en la Yamuna Expressway cerca de Mathura, India



Al menos 13 fallecidos y más de 35 heridos. pic.twitter.com/RlrCFJFg6T — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 16, 2025

Las primeras investigaciones apuntan a que una densa niebla cubría la vía en ese momento, reduciendo la visibilidad a niveles críticos. Algunos conductores apenas lograban ver unos metros adelante, lo que habría desencadenado una colisión en cadena. Tras los impactos iniciales, varios de los autobuses se incendiaron, atrapando a pasajeros que no tuvieron tiempo suficiente para escapar.

Equipos de emergencia, bomberos y policías llegaron al lugar para controlar las llamas y rescatar a las víctimas. Ambulancias trasladaron a los heridos a hospitales del distrito, mientras la zona era acordonada para facilitar las labores de socorro. Con el paso de las horas, las autoridades confirmaron que algunas personas murieron calcinadas, lo que dificultó su identificación y obligó a iniciar procedimientos forenses, incluidos análisis de ADN.

Entre las víctimas se encontraba Jai Prakash Verma, un hombre de 75 años que viajaba en uno de los autobuses con destino a Nueva Delhi. Tras el choque, quedó atrapado dentro del vehículo y logró hacer una última llamada a su hija, Manisha. Alcanzó a decirle que había sufrido un grave accidente y que necesitaba ayuda, pero la comunicación se interrumpió de manera abrupta.

Al conocer la noticia, Manisha se trasladó de inmediato al lugar. Durante horas recorrió hospitales, revisó listas de heridos y habló con autoridades, aferrada a la esperanza de encontrar con vida a su padre. Esa ilusión se desvaneció cuando la policía le informó que varios pasajeros habían fallecido atrapados en los autobuses incendiados y que solo se habían recuperado restos carbonizados, enviados a la morgue para su identificación.

La tragedia también dejó historias de heroísmo, como la de Parvati, una mujer de 42 años que viajaba con sus hijos. De acuerdo con su cuñado, logró empujarlos por una ventana rota para salvarlos antes de que el fuego consumiera el autobús. Ella no logró salir. Horas después, su familia temía lo peor mientras seguían llegando cuerpos sin identificar.

Un accidente que no solo dejó cifras, sino relatos de amor, sacrificio y despedidas que hoy siguen doliendo.