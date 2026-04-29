Condenan a 28 años de prisión hombre que abusó de su hija y su hijastra en Santander

Un juez de conocimiento condenó a 28 años de prisión a un hombre hallado responsable de abusar sexualmente de su hija y su hijastra, ambas de 10 años, en hechos ocurridos en el municipio de Puente Nacional.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones permitieron establecer que los abusos se prolongaron durante cuatro años, entre 2016 y 2020, y se cometieron de manera reiterada en la vivienda donde convivían las menores con el agresor.

El ente acusador precisó que una de las víctimas es hija biológica del condenado y la otra su hijastra. La denuncia fue interpuesta por la compañera sentimental del hombre, lo que permitió el avance del proceso judicial y la recolección de pruebas.

Tras valorar el material probatorio presentado por la Fiscalía, el juez determinó la responsabilidad del acusado por los delitos de incesto, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, todas las conductas agravadas.



Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier caso de violencia contra menores.