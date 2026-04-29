En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Instituto de Cancerología
Colpensiones
Papa León XIV
Atentados Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Condenan a 28 años de prisión hombre que abusó de su hija y su hijastra en Santander

Condenan a 28 años de prisión hombre que abusó de su hija y su hijastra en Santander

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier caso de violencia contra menores.

27183_Blu Radio. Cárcel / Foto: Referencia AFP.
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Un juez de conocimiento condenó a 28 años de prisión a un hombre hallado responsable de abusar sexualmente de su hija y su hijastra, ambas de 10 años, en hechos ocurridos en el municipio de Puente Nacional.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones permitieron establecer que los abusos se prolongaron durante cuatro años, entre 2016 y 2020, y se cometieron de manera reiterada en la vivienda donde convivían las menores con el agresor.

El ente acusador precisó que una de las víctimas es hija biológica del condenado y la otra su hijastra. La denuncia fue interpuesta por la compañera sentimental del hombre, lo que permitió el avance del proceso judicial y la recolección de pruebas.

Tras valorar el material probatorio presentado por la Fiscalía, el juez determinó la responsabilidad del acusado por los delitos de incesto, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, todas las conductas agravadas.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier caso de violencia contra menores.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Santander

Abuso sexual Menores de Edad

Justicia

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad