Capturan a 16 personas por microtráfico en Bucaramanga y Girón; son peligrosos

Un total de 16 personas fueron capturadas en medio de operativos realizados en Bucaramanga y el municipio de Girón, en acciones contra el tráfico de estupefacientes que también incluyeron 25 allanamientos en distintos sectores del área metropolitana.

Los procedimientos, adelantados por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitieron desarticular redes conocidas como “Los del Sur”, “Los Búcaros” y “Los Paisas”, señaladas de comercializar una gran cantidad de estupefacientes y ejercer control territorial en varias zonas.

Durante los operativos, las autoridades incautaron más de cinco kilos de marihuana, cerca de 4.000 dosis de estupefacientes, clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, un vehículo, celulares, munición calibre 9 milímetros y elementos utilizados para la dosificación y venta de droga.

El trabajo efectivo de la @PoliciaBmanga sigue golpeando a las estructuras de "Los del Sur", "Los Búcaros" y "Los Paisas" en Bucaramanga.



Con más de 25 allanamientos en diferentes puntos del área metropolitana, se logró la captura de 16 de estos bandidos.



Seguimos trabajando… pic.twitter.com/w3Y1iyZZ1P — Cristian Portilla (@Cportilla40) April 27, 2026

Las capturas se produjeron en barrios del norte de Bucaramanga como La Inmaculada, José Antonio Galán, Nariño, Estoraques, Morrorico y Villa de San Pedro, además del asentamiento La Playita. En Girón, los procedimientos se concentraron en sectores como Mirador de Arenales, Río Prado y La Meseta.



De acuerdo con las investigaciones, estas estructuras estarían vinculadas no solo al microtráfico, sino también a extorsiones y hechos violentos relacionados con disputas por el control de zonas de expendio.

Entre los capturados hay personas identificadas con alias como “Hugo”, “El Mocho”, “Milos”, “El Diablo” y “Mugre”, varios de los cuales tienen antecedentes judiciales por delitos relacionados con tráfico de drogas, porte ilegal de armas e incluso homicidio.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar, señaló que estas acciones representan un golpe importante contra estas redes ilegales y anunció que continuarán los operativos en distintos puntos del área metropolitana.

🚔💥 La Policía Nacional asesta golpe a “Los del Sur”: 5 capturados y más de 4.000 dosis de estupefacientes incautadas. pic.twitter.com/r63Y8iM1gG — Policía Metropolitana de Bucaramanga (@PoliciaBmanga) April 1, 2026

Publicidad

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía, que se encargará de presentarlos ante un juez para definir su situación judicial.