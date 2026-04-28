En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Coosalud
Atentados Cauca
Amenazas a candidatos
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a 16 personas por microtráfico en Bucaramanga y Girón; son peligrosos

Capturan a 16 personas por microtráfico en Bucaramanga y Girón; son peligrosos

Durante los operativos, las autoridades incautaron más de cinco kilos de marihuana, cerca de 4.000 dosis de estupefacientes y clorhidrato de cocaína.

FOTO ESTUPEFACIENTES BUCARAMANGA.jpg
FOTO: Incautación estupefacientes en Bucaramanga- Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Un total de 16 personas fueron capturadas en medio de operativos realizados en Bucaramanga y el municipio de Girón, en acciones contra el tráfico de estupefacientes que también incluyeron 25 allanamientos en distintos sectores del área metropolitana.

Los procedimientos, adelantados por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitieron desarticular redes conocidas como “Los del Sur”, “Los Búcaros” y “Los Paisas”, señaladas de comercializar una gran cantidad de estupefacientes y ejercer control territorial en varias zonas.

Durante los operativos, las autoridades incautaron más de cinco kilos de marihuana, cerca de 4.000 dosis de estupefacientes, clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, un vehículo, celulares, munición calibre 9 milímetros y elementos utilizados para la dosificación y venta de droga.

Las capturas se produjeron en barrios del norte de Bucaramanga como La Inmaculada, José Antonio Galán, Nariño, Estoraques, Morrorico y Villa de San Pedro, además del asentamiento La Playita. En Girón, los procedimientos se concentraron en sectores como Mirador de Arenales, Río Prado y La Meseta.

De acuerdo con las investigaciones, estas estructuras estarían vinculadas no solo al microtráfico, sino también a extorsiones y hechos violentos relacionados con disputas por el control de zonas de expendio.

Entre los capturados hay personas identificadas con alias como “Hugo”, “El Mocho”, “Milos”, “El Diablo” y “Mugre”, varios de los cuales tienen antecedentes judiciales por delitos relacionados con tráfico de drogas, porte ilegal de armas e incluso homicidio.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar, señaló que estas acciones representan un golpe importante contra estas redes ilegales y anunció que continuarán los operativos en distintos puntos del área metropolitana.

Publicidad

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía, que se encargará de presentarlos ante un juez para definir su situación judicial.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Microtráfico

Cocaína

Noticias de hoy

Blu Radio

Marihuana

Bandas criminales

Bucaramanga

Girón

Santander

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad