Cayó en Chocó a alias ‘Sombrero’, enlace del Clan del Golfo para envío de cocaína a Centroamérica

En una operación conjunta entre la Armada de Colombia y la Fiscalía General de la Nación fue capturado en el corregimiento de Sapzurro, Chocó, alias 'Sombrero', señalado de integrar el grupo armado organizado Clan del Golfo y de coordinar actividades relacionadas con el narcotráfico internacional.

El procedimiento se realizó mediante una diligencia de allanamiento ejecutada por tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 16 y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes ubicaron al hombre de 63 años en una vivienda del corregimiento fronterizo con Panamá.

De acuerdo con las autoridades, alias 'Sombrero' pertenecería a la subestructura 'Efrén Vargas Gutiérrez' del Clan del Golfo y sería uno de los articuladores entre esta organización criminal y redes de crimen transnacional para el envío masivo de cocaína desde Colombia hacia países de Centroamérica.

Las investigaciones indican que el capturado tendría una trayectoria criminal superior a 12 años dentro de esta estructura y estaría vinculado con la coordinación del envío de cerca de 50 toneladas de clorhidrato de cocaína al año desde esta zona estratégica del Caribe y el Golfo de Urabá.



Foto: suministrada

Además, según inteligencia militar, presuntamente ofrecía dádivas económicas a integrantes de la fuerza pública a cambio de información relacionada con movimientos operacionales y ubicación de unidades navales, con el propósito de evadir controles marítimos y facilitar las rutas del narcotráfico.

Alias 'Sombrero' ya había sido capturado en octubre de 2014 en la misma región por hechos relacionados con narcotráfico. Tras recuperar su libertad, habría regresado a la frontera con Panamá para reorganizar redes logísticas y de acopio utilizadas por organizaciones criminales.

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Las autoridades señalaron que esta captura representa un golpe estratégico contra las finanzas ilegales del Clan del Golfo y contra las estructuras que operan en corredores marítimos usados para el tráfico internacional de drogas.