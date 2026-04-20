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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alias 'Davinson', del Clan del Golfo, estaría detrás de doble homicidio en Yarumal, Antioquia

Alias 'Davinson', del Clan del Golfo, estaría detrás de doble homicidio en Yarumal, Antioquia

El hecho estaría relacionado con ajuste de cuentas entre grupos criminales que se disputan entre varias cosas, rentas provenientes del microtráfico en la zona.

Yarumal.
Yarumal.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

A más de 12 horas de haberse producido, autoridades en el Norte de Antioquia avanzan en las labores para lograr la captura de los responsables de perpetrar un grave hecho violento que ha generado consternación en el municipio de Yarumal.

Dos hombres fueron asesinados y seis personas más, entre ellas dos mujeres, resultaron heridas tras un ataque sicarial en una discoteca del barrio La 70.

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía, Antioquia, indicó que, tras el hecho, estaría el Clan del Golfo en medio de disputas por rentas criminales como el microtráfico en zona urbana de la localidad.

Alias 'Davinson' sería el responsable de este hecho que produjo el rechazo de la administración municipal solicitando a su vez mayor acompañamiento de la Policía y la misma administración departamental.

"Sería un presunto sicario del Clan del Golfo de la subestructura Julio César Vargas. Las hipótesis apuntan a un presunto ajuste de cuentas entre ilegales".

La hipótesis de la fuerza pública también fue confirmada por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien expresó su preocupación por este extenso territorio clave para la movilidad de grupos ilegales que operan en la subregión.

"Lo que toma lugar es, infortunadamente, de nuevo, un enfrentamiento de estructuras criminales, en este caso, por el microtráfico. También allí, Yarumal, que es un epicentro, es un municipio de los más grandes del norte de Antioquia, pues, se convierte en un corredor también fundamental para estas estructuras", afirmó Rendón.

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El mandatario insistió en el refuerzo de capacidades para los distintos organismos de seguridad con el fin de prevenir o esclarecer rápidamente este tipo de situaciones violentas.

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