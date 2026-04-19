Esta es una de las calles más fotografiadas de Antioquia: queda en un pueblo a 3 horas de Medellín

La calle de las 100 escalas se ha convertido en uno de los lugares más emblemáticos del municipio de Jericó, en el Suroeste de Antioquia. Esta escalera de piedra, rodeada de casas coloridas y balcones tradicionales, es hoy una de las postales más fotografiadas del turismo en esta subregión del departamento y se ha convertido en un atractivo, entre otras cosas, por su cercanía con Medellín.

Ubicada en pleno casco urbano, la vía fue diseñada para adaptarse a la fuerte pendiente montañosa del municipio. En lugar de una calle convencional, se construyeron decenas de escalones que facilitan el tránsito peatonal entre los distintos niveles del pueblo.



¿Por qué es famosa la calle de las 100 escalas en Jericó?

Con el paso de los años, la calle de las 100 escalas se transformó en un atractivo turístico imperdible para quienes visitan Jericó. Sus faroles, paredes coloridas y arquitectura colonial reflejan la identidad cultural de uno de los pueblos más tradicionales del suroeste antioqueño.

El sector también está rodeado de talleres artesanales y espacios culturales ligados a oficios tradicionales. Entre ellos destaca la elaboración del Carriel paisa, un símbolo de la cultura antioqueña que aún se fabrica en esta zona.

Hoy, turistas nacionales y extranjeros recorren esta escalera como parte de las rutas turísticas del municipio. Desde allí es posible continuar hacia otros puntos emblemáticos de Jericó, consolidando a este destino como uno de los más atractivos para el turismo cultural en Colombia.