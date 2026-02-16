“No podemos reducir la muerte de un bebé a cifras”: secretaría de Salud de Antioquia caso en Yarumal

La Secretaría de Salud de Antioquia se pronunció sobre un presunto caso de negligencia médica en el hospital de Yarumal. Anunciaron investigaciones y remisión del caso al Tribunal de Ética Médica.

Autoridades de salud en Antioquia ya ponen la lupa de un presunto caso de negligencia médica que ha generado rechazo en el municipio de Yarumal tras la muerte de un bebé con escasas 12 horas de nacido.

Y es que en medio del dolor de la madre y los familiares del bebé quienes pedían explicaciones sobre lo ocurrido, especialmente por qué no permitieron su traslado a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Medellín, lo que ha generado mayor rechazo ha sido la respuesta a los allegados por parte de un pediatra que laboraba en el centro asistencial.

Desde la Secretaría de Salud de Antioquia, Diego Alejandro Villa, director de Calidad y Redes, rechazó este tipo de comportamientos por parte del personal de la salud y aseguró que la atención y el tratamiento de pacientes, así como el trato a sus familiares, no puede minimizarse o relativizarse bajo ninguna circunstancia.



“No podemos reducir la muerte de un bebé simplemente a cifras. Tenemos que procurar todos los días por un trato digno y obviamente humanizado en la atención de los servicios de salud”, agregó.

Por eso, desde la autoridad de salud ya anunciaron una actuación especial de vigilancia y control en el Hospital San Juan de Dios, además de remitir el caso al Tribunal de Ética Médica para que se investiguen posibles faltas en la que pudo incurrir el pediatra.

“Iniciamos con una visita de inspección, vigilancia y control a la AES de Yarumal para revisar a profundidad, activar todos los protocolos a que haya lugar para poder esclarecer estos hechos”, insistió.

Recién ocurrió el hecho desde el hospital en el Norte de Antioquia ya habían indicado que lo ocurrido se encontraba bajo revisión bajo los protocolos de auditoría clínica y seguridad del paciente conforme a los lineamientos legales y de la institución.