En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alertan por estafas a través de falsas jornadas de salud en Rionegro, Antioquia

Alertan por estafas a través de falsas jornadas de salud en Rionegro, Antioquia

El municipio de Rionegro, que enfrenta un pico por afecciones respiratorias que generan sobreocupación de urgencias, alertó a la comunidad sobre información falsa.

Laboratorio de Salud Pública de Antioquia..jpg
El laboratorio departamental de Salud Pública es el encargado de analizar las muestras tomadas a las personas que fueron portadoras del virus.
Foto: Gobernación de Antioquia
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad