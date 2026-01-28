Alertan por estafas a través de falsas jornadas de salud en Rionegro, Antioquia

Falsas jornadas de salud dejan denuncias de estafas en Rionegro, Antioquia.

La Alcaldía de Rionegro, por medio de la Secretaría de Salud, fue la que emitió una alerta a la comunidad del municipio y de localidades cercanas del Oriente antioqueño frente a posibles estafas relacionadas con falsas jornadas de salud que estarían siendo promovidas de manera irregular.

Según aclaró esta dependencia, actualmente no existe ningún convenio vigente con IPS privadas para la realización de valoraciones médicas, exámenes generales particulares ni jornadas de salud que ofrecen descuentos especiales en nombre del municipio. Pese a ello, en los últimos días se ha evidenciado un incremento en las quejas ciudadanas por presuntas estafas.

Según la información recopilada, personas o entidades estarían ofreciendo citas para la detección de enfermedades, exámenes médicos o tratamientos alternativos por fuera de los canales oficiales de las EPS o de la IPS básica de atención.



En estos casos, se estarían solicitando pagos inmediatos o la adquisición de créditos a través de plataformas externas.

Silvia Paulina Rendón, secretaria de Salud de Rionegro, reiteró la importancia de acudir únicamente a los canales oficiales para evitar ser víctima de este tipo de engaños.

“Ya hemos tenido varias denuncias de ciudadanos. Estamos en alerta. Hay algunas de ellas incluso en la fiscalía. Validemos, verifiquemos e invitamos. Si tienen alguna duda, acercarse a la secretaría de salud o a hacernos una llamada telefónica. Acá estamos para ayudarnos y cuidarnos entre todos”, afirmó.

Ante esta situación, la Alcaldía pidió a la ciudadanía que, antes de aceptar cualquier cita o procedimiento médico, verifique directamente con la Secretaría de Salud la información del prestador.

También recomendó extremar las precauciones cuando se ofrezcan tratamientos con financiamiento, revisando que los valores y las condiciones sean acordes con el mercado y que la entidad esté legalmente reconocida.

Finalmente, las autoridades reiteraron que los documentos de identidad no se deben entregar para estudios de crédito o trámites que no estén plenamente justificados y verificados.

