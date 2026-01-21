Ojo, se queda sin un peso: tips para comprar en temporada escolar y no caer en estafas

Las compras de útiles escolares para el año escolar 2026 ya empiezan a a mover el comercio en Colombia y, con ellas, también se encienden las alertas por posibles estafas digitales. Cada vez más familias optan por comprar en línea para ahorrar tiempo y dinero, pero esa comodidad también exige mayor cuidado al momento de pagar.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera, los pagos digitales no paran de crecer en el país y, solo en 2025, superaron los 40 millones de transacciones mensuales. En temporadas como el regreso a clases, este volumen se incrementa y se convierte en un terreno atractivo para los delincuentes. Por eso, expertos insisten en que la prevención empieza desde el usuario.

Evertec, a través de su plataforma Placetopay, ha reiterado la importancia de reforzar hábitos seguros durante esta época. Su gerente general en Colombia, Juliana Grajales, advierte que la tecnología es clave, pero no suficiente si no se acompaña de prácticas responsables por parte de los compradores.



Revise montos y comprobantes antes de pagar útiles escolares

Útiles escolares saldrían más baratos si se compran así Freepik

Uno de los errores más comunes al comprar en línea es confirmar el pago sin revisar los detalles. Según el Estudio de Percepción y Comportamiento frente al Fraude 2025 de DataCrédito Experian, el 36,6 % de los colombianos asegura haber sido víctima de fraude digital en el último año.



Antes de finalizar una compra escolar, es recomendable:



Verificar que el monto total coincida con lo acordado.

Confirmar que la página sea oficial y tenga el candado de seguridad en la URL.

Guardar los comprobantes digitales de cada transacción.

Revisar con frecuencia los extractos bancarios para detectar cargos extraños.

Verifique el canal de pago y evite enlaces sospechosos

Otra medida clave es asegurarse de que el canal de pago sea legítimo. Es preferible escribir directamente la dirección del comercio en el navegador y desconfiar de enlaces enviados por mensajes o correos no solicitados.

El Ministerio TIC reportó que en 2024 cerca de 250.000 personas fueron víctimas de fraudes tecnológicos en Colombia, y el 96 % de los casos estuvo relacionado con productos financieros. Evitar redes WiFi públicas y confirmar que la URL comience por “https” puede marcar la diferencia.



Active alertas y doble autenticación para compras seguras en 2026

Las capas adicionales de seguridad son aliadas fundamentales. Activar notificaciones de movimientos, usar autenticación en dos pasos y no compartir claves ni códigos reduce significativamente el riesgo de estafa.

Desde Evertec Placetopay recomiendan, además, contactar directamente al comercio ante cualquier inconveniente y no seguir instrucciones de terceros. Con información clara y hábitos responsables, las familias pueden comprar los útiles escolares de 2026 con tranquilidad y proteger su dinero en un entorno cada vez más digital.