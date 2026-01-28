Rompe el silencio hermano de menor de 9 años que perdió la vida a manos de un hombre en Chiquinquirá

La menor Laura Valentina Páez, de 9 años, fue reportada como desaparecida la noche del 16 de enero de 2025 en la urbanización Juan Pablo II, en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá.

De acuerdo con las autoridades, cámaras de seguridad del sector captaron a la niña ingresando a una tienda y saliendo minutos después en compañía de Daniel Josué Zambrano, quien presuntamente la engañó ofreciéndole dulces. La desaparición fue advertida por la madre de la menor hacia las tres de la madrugada, momento en el que se activó la búsqueda.

En entrevista con Blu Radio, a un año del crimen, Diego Velandia, hermano de la menor, la describió como una niña feliz, juguetona y a quien le gustaba compartir con su familia. Además, reveló duros detalles del caso.

“En más de un local no nos dejaron ver las cámaras porque no teníamos autorización o no veníamos con la Policía”, denunció Diego.



El seguimiento a un vehículo sospechoso, identificado a través de registros en estaciones de servicio, permitió ubicar y capturar a Zambrano, quien habría intentado eliminar evidencias.

Durante los interrogatorios, el hombre confesó su responsabilidad en los hechos y señaló que el cuerpo de la menor había sido arrojado al río Minero.

Laura Valentina Páez, menor de 9 años desparecida en Chiquinquirá.

Leonel Hernández, periodista municipal que acompañó todo el caso, contó a Blu Radio que “el sujeto fue capturado cerca de la plaza de mercado, en un taller de mecánica, donde estaba haciéndole reparación al vehículo y muy seguramente estaba quitando toda clase de pruebas”.

Diego aseguró que no conocía al individuo que había raptado a su hermana. Sin embargo, señaló que “los vecinos del conjunto dicen que sí lo habían visto con mi mamá, pero personalmente yo o mis hermanos no lo habíamos visto”.

Hernández también reveló que Zambrano se dedicaba a vender fruta y había estado rondando el sector del río Minero, donde posteriormente fue encontrada la niña, días antes de su desaparición. “Para muchos era una persona trabajadora”, afirmó.

A partir de esta información, se desplegó un operativo de búsqueda que se extendió por cinco días y contó con la participación de la Policía, el Ejército, la Defensa Civil y habitantes de la zona. El 21 de enero, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la niña. “Campesinos fueron quienes encontraron el cadáver. Fue algo muy triste y lamentable, porque siempre guardábamos la esperanza de que Laura Valentina apareciera con vida”, dijo Hernández.

Una de las revelaciones más duras hechas por Diego tiene que ver con el historial del agresor. Aseguró que el crimen de su hermana pudo haberse evitado. “Los familiares de otros niños se me acercaron y me contaron lo sucedido con un menor de edad que se perdió en Simijaca y que fue encontrado vía a Buenavista. Les dijeron que no había pruebas suficientes para condenar o dar una orden de juez”, relató.

Hace algunos días, un juez de Boyacá condenó a 45 años de prisión a Daniel Josué Zambrano por el rapto, abuso y asesinato de Laura Valentina. Sin embargo, la decisión judicial generó inconformidad entre los familiares de la menor, quienes consideran que la pena no es proporcional a la gravedad del crimen. Diego reveló que, a raíz del crimen, su familia quedó profundamente fracturada.