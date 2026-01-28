En vivo
Rompe el silencio hermano de menor de 9 años que perdió la vida a manos de un hombre en Chiquinquirá

Rompe el silencio hermano de menor de 9 años que perdió la vida a manos de un hombre en Chiquinquirá

El 21 de enero, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la niña Laura Valentina Páez en el Río Minero, a horas de Chiquinquirá, donde fue vista por última vez.

Foto: Blu Radio / redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

