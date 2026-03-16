Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 16 de marzo de 2026

El chance Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en Colombia. Su popularidad se debe a un atractivo plan de premios, múltiples modalidades de apuesta y un sistema de pagos regulado que brinda confianza a quienes revisan diariamente los resultados con la esperanza de acertar el número ganador.



Número ganador del Dorado Tarde hoy, lunes 16 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 16 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades de juego y plan de premios

Uno de los principales atractivos del Dorado Tarde es la variedad de apuestas disponibles. Los jugadores pueden elegir la opción que mejor se ajuste a su estrategia, considerando que el monto del premio depende tanto del valor apostado como del tipo de acierto.

Según el plan oficial de pagos, los premios se distribuyen de la siguiente manera por cada peso apostado:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Cada modalidad presenta distintos niveles de dificultad y recompensa. Algunas apuestas ofrecen premios más altos, mientras que otras aumentan las probabilidades de acierto con pagos proporcionales al tipo de jugada.

Desde 2025, el sorteo incluyó una quinta balota o serie complementaria, una modalidad adicional que amplía las oportunidades de ganar y hace el juego más dinámico para quienes buscan más posibilidades dentro de la misma apuesta.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para reclamar un premio está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.

Para recibir el dinero, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir estas condiciones permite validar el premio y recibir el pago de forma segura.



Gracias a su plan de premios claro, la incorporación de nuevas modalidades de juego y un sistema de pagos regulado, el chance Dorado Tarde continúa siendo uno de los sorteos más populares del país y uno de los más revisados por quienes siguen los resultados del chance en Colombia.