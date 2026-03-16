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Brigitte Baptiste encabezaría el Ministerio de Ambiente en eventual Gobierno de Sergio Fajardo

El candidato Sergio Fajardo destacó la trayectoria académica y profesional de la actual rectora de la Universidad EAN, a quien calificó como una de las voces más influyentes en el debate sobre la relación entre naturaleza, territorio y desarrollo sostenible.

Sergio Fajardo, candidato presidencial
Sergio Fajardo, candidato presidencial.
Foto: Suministrada El Espectador
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 16 de mar, 2026

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