Brigitte Baptiste encabezaría el Ministerio de Ambiente en eventual Gobierno de Sergio Fajardo

El candidato presidencial Sergio Fajardo confirmó que la bióloga Brigitte Baptiste encabezaría el Ministerio de Ambiente en caso de que su proyecto político llegue a la Presidencia. El anuncio se dio durante la primera reunión de trabajo que sostuvo este lunes con su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, y el equipo encargado de estructurar el programa de gobierno.

Durante el encuentro, Fajardo explicó que Baptiste lideraría la política ambiental de su eventual administración. Destacó la trayectoria académica y profesional de la actual rectora de la Universidad EAN, a quien calificó como una de las voces más influyentes en el debate sobre la relación entre naturaleza, territorio y desarrollo sostenible, así como en la defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

BLU Radio // Brigitte Baptiste // Foto: Jep Colombia

Baptiste es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida. Además, cuenta con dos doctorados: uno en Gestión Ambiental del Instituto Universitario de la Paz y otro en Derecho de la Universidad de Regina.

Al referirse a su posible designación, Fajardo aseguró que su perfil combina formación académica con experiencia práctica en la gestión de temas ambientales. En ese sentido afirmó: “Nosotros desde hace mucho tiempo sabemos que tiene la formación académica, el conocimiento, la experiencia y además de conocer el mundo académico asociado con los temas ambientales, sabe del pragmatismo de cómo se resuelven los problemas. Es la mejor, no tengo la menor duda. Para el mejor equipo, la mejor ministra”.



BLU Radio // Brigitte Baptiste // Foto: Instituto Humboldt

En la misma reunión, el candidato presentó una de las primeras propuestas de su plan de gobierno enfocada en el acceso a vivienda, especialmente para jóvenes. La iniciativa contempla la generación de 100.000 oportunidades de vivienda dentro del programa denominado “Un millón de viviendas”, que priorizará el ahorro como mecanismo de acceso y mantendrá el apoyo a las familias que participaban en el programa Mi Casa Ya.

Sobre esta propuesta, la candidata vicepresidencial Edna Bonilla explicó que el objetivo es incentivar el ahorro como parte del proceso para acceder a subsidios de vivienda. Según señaló: “A los jóvenes les premiamos su ahorro y creo que todos y todas lo que queremos es tener vivienda y entre más rápido lo podamos hacer, mucho mejor. Van a tener un Estado presente en esa construcción de su proyecto de vida alrededor de la vivienda”.

Sergio Fajardo fue candidato presidencial en 2018 y en 2022. Así se prepara para el ruedo en 2026. Foto: AFP.

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Bonilla detalló además que el programa buscará articularse con los instrumentos ya existentes para facilitar el acceso a subsidios. En ese sentido indicó: “Dentro de Mi Casa Ya hay un instrumento que es el ahorro. Vamos a decir a las y los jóvenes: ahorren 18 meses; si ustedes ahorran durante 18 meses, se habilita automáticamente este subsidio adicional que da el Gobierno. Entonces vamos a ahorrar y el Gobierno complementa ese ahorro que haga el joven menor de 30 años”.

En el encuentro también participaron varios integrantes del equipo programático de la campaña de Fajardo, entre ellos Juan José Echavarría, exdirector del Banco de la República; Federico Restrepo, exgerente de EPM; Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá; la exsecretaria de Salud de Medellín y Antioquia Luz María Agudelo; Álvaro Gutiérrez Botero, con experiencia en el sector de infraestructura; y la exviceministra de Relaciones Exteriores Pilar Gaitán.