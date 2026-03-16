Candidato Sergio Fajardo cuestiona a Iván Cepeda por afirmar que Antioquia es cuna de parapolítica

El candidato presidencial Sergio Fajardo rechazó las declaraciones del también aspirante a la Presidencia Iván Cepeda, quien aseguró que “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, la narcoeconomía y el terrorismo de Estado”. La afirmación generó una nueva controversia política en medio de la campaña electoral.

La disputa tiene origen en un discurso que Cepeda pronunció el 12 de febrero en Medellín. Durante esa jornada pública, el candidato expresó que “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, la narcoeconomía y el terrorismo de Estado”, frase que posteriormente fue difundida y desató críticas de distintos sectores políticos.

Tras conocerse el contenido de ese planteamiento, Fajardo reaccionó públicamente y cuestionó tanto a Cepeda como al presidente Gustavo Petro, señalando que sus posturas desconocen la historia y la realidad del departamento. A través de un video publicado en redes sociales, el exgobernador de Antioquia aseguró que las declaraciones responden a una visión ideológica que, en su opinión, distorsiona la trayectoria de la región.

Ivan Cepeda manda a decir que él no dijo lo que sí dijo. “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narco economía y del terrorismo de Estado” pic.twitter.com/2tkxAJcLQx — DMar Córdoba (@dmarcordoba) March 16, 2026

En el mensaje, Fajardo afirmó: “Otra vez, este fin de semana, el presidente Petro y su candidato Iván Cepeda unieron fuerzas para atacar al Departamento de Antioquia. Ya lo habían hecho hace unos meses, cuando el presidente sacó de la cárcel a uno de los peores criminales y los puso enfrente de la Alcaldía y la Gobernación, y los convirtió en actores públicos, políticos, les dio una voz. Ahora desconocen la historia del Departamento de Antioquia. Con su ceguera ideológica, trivializan lo que ha significado la construcción de la cultura antioqueña”.



El aspirante presidencial también sostuvo que este tipo de afirmaciones generan confrontación política y social. En ese sentido indicó que “se burlan de lo que se ha construido y, de esa manera, llevan rabia y confrontación, resentimiento. Habitualmente hablan de construir la paz, pero así nunca se va a construir la paz”.

Iván Cepeda X: @IvanCepedaCast

Fajardo recordó además su experiencia como alcalde de Medellín y gobernador del departamento, señalando que durante esas etapas pudo conocer de cerca la complejidad social de la región y los momentos difíciles que ha atravesado. En ese contexto expresó que “Antioquia ha pasado por momentos muy oscuros y muy difíciles. Yo tuve el honor de ser alcalde y gobernador de Antioquia. Conozco todo su territorio, conozco la composición social, conozco sus problemas, sus dolores, sus posibilidades infinitas”.

El candidato insistió en que la región ha enfrentado episodios de violencia, pero también ha demostrado capacidad de superación. Según sus palabras, “Antioquia significa resiliencia. Antioquia significa una comunidad echada para adelante. Antioquia significa una comunidad diversa. Antioquia puede contribuir y siempre ha contribuido al desarrollo de nuestro país”.

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Entre quienes también cuestionaron la afirmación se encuentran la senadora Paloma Valencia, el abogado Abelardo de la Espriella, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez.