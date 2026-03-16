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Candidato Sergio Fajardo cuestiona a Iván Cepeda por afirmar que Antioquia es cuna de parapolítica

El exalcalde de Medellín reaccionó públicamente y cuestionó tanto al candidato Cepeda como al presidente Gustavo Petro, señalando que sus posturas desconocen la historia y la realidad del departamento.

Sergio Fajardo, candidato presidencial
Sergio Fajardo, candidato presidencial.
Foto: Suministrada El Espectador
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 16 de mar, 2026

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