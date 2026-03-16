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Mujer en Anorí logró su libertad y devolución de dinero al comprobar que no era para compra de votos

Una decisión judicial las autoridades no contaron con testigos o individualización de sufragantes que verificaran los señalamientos de fraude electoral.

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