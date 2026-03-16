Mujer en Anorí logró su libertad y devolución de dinero al comprobar que no era para compra de votos

En Antioquia los seis capturados por delitos electorales del pasado 8 de marzo, fueron dejados en libertad por falta de pruebas. Uno de los casos es el de una mujer en Anorí que no se le pudo comprobar que el dinero que tenía en efectivo era para la compra de votos.

Según el Puesto de Mando Unificado y autoridades, en Antioquia en total fueron seis personas las capturadas ese domingo de jornada de las elecciones legislativas, ocurrieron en Medellín, Sabaneta, San Roque, Rionegro, Guarne y Anorí, en este último fue el de una mujer que llevaba propaganda política y dinero efectivo, al parecer, para comprar votos.

El reporte de las autoridades aseguró que la mujer estaba en el sector Plazas de Ferias de esta zona del Nordeste antioqueño cuando fue sorprendida con fichas de campaña electoral del Partido Liberal y dos millones de pesos en diferentes denominaciones y en efectivo.

Se trata de Eliana Jasbleidi Betancur Gaviria, donde Blu Radio pudo confirmar que en medio del proceso, la mujer quedó en libertad por falta de acervo probatorio que diera cuenta de que en realidad iban a comprar votos, no se contó con testigos o individualización de sufragantes que verificaran los señalamientos de fraude electoral. o que se estuviera cometiendo un delito.



Ante esta situación, no solo se ordenó su libertad, si no que además se le obligó a las autoridades a devolver los 2 millones de pesos en efectivo de propiedad de la mujer.

Este caso se suma al de Medellín, donde fue capturado un hombre con 11 millones de pesos en efectivo que también le fueron devueltos.

El abogado penalista, Óscar Santamaría, explicó que los uniformados de la Policía Nacional no tenían cómo entregar evidencia de que el dinero incautado tenía relación con la compra de votos.

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“Como no se logra estructurar por parte de los agentes captores para que quiera este dinero, simplemente se legaliza la captura, no se imputa cargos y se da la libertad inmediata de esas personas y con relación al dinero incautado, pues el fiscal encargado del caso de la evidencia tiene que devolver dicho dinero”, explicó el abogado Santamaría.

Ahora los señalados de cometer un delito electoral piden justicia y sanciones para quienes los expusieron ante la opinión pública.