MinIgualdad
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Regiones  / Antioquia  / Identifican a otro estadounidense buscado por circular roja de Interpol en aeropuerto de Rionegro

Identifican a otro estadounidense buscado por circular roja de Interpol en aeropuerto de Rionegro

En menos de una semana ya son al menos tres los norteamericanos inadmitidos al país en esa terminal aérea por este tipo de delitos.

