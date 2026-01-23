Identifican a otro estadounidense buscado por circular roja de Interpol en aeropuerto de Rionegro

En el aeropuerto de Rionegro, Migración Colombia identificó a un estadounidense buscado con circular roja de Interpol por violación sexual. En menos de una semana ya son al menos tres los norteamericanos inadmitidos al país en esa terminal aérea por este tipo de delitos.

En pleno cierre de temporada de vacaciones y a propósito de eventos internacionales como los conciertos de Bad Bunny en Medellín, aumentan los controles de las autoridades en terminales aéreas para evitar delitos sexuales especialmente contra menores de edad.

Particularmente en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro en menos de cinco días ya son tres los ciudadanos estadounidenses inadmitidos por antecedentes o incluso procesos vigentes por este tipo de acciones.

El caso más reciente fue reportado por Migración Colombia quien indicó que en la terminal aérea del Oriente antioqueño fue dejado a disposición de las autoridades judiciales un norteamericano procedente de Puerto Rico y buscado con circular roja de la Interpol por el delito de violación sexual.



Este se suma a otro que tenía alertas como posible agresor de sexual y una mujer señalada por el delito de pedofilia.

Frente a estos casos el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resaltó en su cuenta de X que “reafirma la política de cero tolerancia frente a cualquier amenaza contra la niñez”.

Publicidad

Según el mandatario, durante todo el 2025 se registraron 71 inadmisiones de ciudadanos extranjeros que pretendían ingresar a Medellín con fines de turismo sexual.