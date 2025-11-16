En vivo
Alcalde destaca 61 inadmitidos y afirma que Medellín continuará entregando datos a EE. UU.

Federico Gutiérrez afirmó que, para frenar ingreso de posibles ofensores sexuales, Medellín seguirá articulada con agencias como HSI pese a orden del presidente Petro de suspender esas comunicaciones.

