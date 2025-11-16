Alcalde destaca 61 inadmitidos y afirma que Medellín continuará entregando datos a EE. UU.

Una sala de migración del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, que sirve a Medellín, llena de hombres, originarios de otros países, puso de nuevo sobre la mesa la problemática de quienes vienen a la capital antioqueña con la intención de hacer turismo sexual o peor aún, explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, lo que ha motivado que las autoridades mantengan sus estrategias para frenar esta problemática.

Parte de las acciones han sido el intercambio de bases de datos con Estados Unidos, para que las autoridades migratorias impidan el ingreso al país, en este caso por Medellín, a personas con alertas de que sean posibles depredadores sexuales. Hasta ahora, Migración Colombia ha impedido que ingresen 61 extranjeros este año, lo que para el alcalde Federico Gutiérrez es una muestra de la importancia de trabajar de la mano de agencias como HSI y el FBI y que romper relaciones con estas solo beneficia a criminales.

"Los únicos que ganan con esa decisión son las estructuras criminales. Es que cuando dicen que interrumpan colaboración con agencias de Estados Unidos, el impacto no solo termina siendo para el tema de la lucha contra el narcotráfico. Nosotros tenemos una alianza firme con el Gobierno de los Estados Unidos desde Medellín, una relación subnacional, y vamos a seguir trabajando con ellos", detalló Gutiérrez.

Más allá de la respuesta que con esto da el mandatario en medio de la tensa situación entre Colombia y Estados Unidos, su pronunciamiento se dio justamente en la semana en la que se registraron varios casos.



Por ejemplo, el jueves pasado tres kazajos, un ruso y un búlgaro con antecedentes por delitos internacionales fueron inadmitidos en el José María Córdova. En la terminal aérea también fue detenido un colombiano buscado por material de explotación sexual infantil (pornografía).

Al siguiente día, cinco ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos en el aeropuerto José María Córdova: uno por Alerta Angel Watch y los otros cuatro tras entrevistas de control migratorio por riesgo de turismo sexual. Por ello, Gutiérrez indicó que seguirán aportando y recibiendo información por parte de las agencias del país norteamericano.

"Vamos a seguir aportando información de los líderes del narcotráfico que trabajan desde la región, desde quienes siguen delinquiendo, pero también de quienes explotan sexualmente a nuestros niños, niñas y adolescentes en todas las áreas, desde Medellín, vamos a seguir prestando esa colaboración. ¿Por qué? Porque recibimos una colaboración. Este tiene que ser un tema recíproco", aseguró el mandatario.

Publicidad

Vale la pena mencionar que recientemente el presidente Gustavo Petro ordenó a todos los niveles de inteligencia de la fuerza pública suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. “Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”, fueron las palabras del jefe de Estado, luego de que Reino Unido adoptara la misma medida.

Las autoridades destacaron que en total, entre 2024 y 2025, la cifra de extranjeros que no pudieron ingresar al país por Medellín ante estas alertas es de 101.