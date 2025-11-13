"Fue un acto criminal": alcalde de Medellín tras investigación al presidente por 'tarimazo'

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró el anuncio de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que le abrió formalmente una indagación al presidente Gustavo Petro por “el tarimazo” en la capital antioqueña.

La decisión de la Comisión responde a una denuncia interpuesta por el concejal de Medellín Alejandro de Bedout, quien pidió examinar la posible comisión de irregularidades durante el evento “Paz Urbana”, realizado el 21 de junio de 2025 en la capital antioqueña. En dicho acto, el presidente compartió tarima con líderes de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, en el marco de la política de “paz total” del Gobierno Nacional.

Ante ello, el alcalde calificó como un acto criminal lo sucedido en dicho acto y pidió que esto no quede en la impunidad, además porque en su concepto se deben investigar todas las responsabilidades.

"Eso fue un acto criminal, un acto ilegal y ya las autoridades deben determinar quiénes fueron los responsables y qué hay detrás de eso. El gobierno nacional se ha aliado con los peores criminales, con los que nosotros capturamos en nuestro anterior gobierno, contra los que seguimos luchando y con quienes inclusive nos amenazan y termina siendo el mismo presidente Petro el que les da tarima, el que les da micrófono", expuso Gutiérrez.



El documento de la Cámara señala que el denunciante expuso hechos que podrían constituir conductas penalmente relevantes, entre ellas participación indebida en política, uso de recursos públicos con fines proselitistas, convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente, hostigamiento a autoridades territoriales y la presunta presencia de personas privadas de la libertad y de miembros de grupos armados ilegales en un evento oficial transmitido por medios públicos.

"El gobierno de los Estados Unidos también tiene ya esa información. Yo mismo se la envíe al FBI quién eran los funcionarios y quién eran los criminales que estaban en tarima. Yo espero que esto no se quede en la impunidad", agregó el alcalde.

La Comisión ordenó solicitar al Inpec los permisos de traslado otorgados a los jefes de bandas que participaron en el encuentro y pidió al Ministerio de Justicia informar si tuvo conocimiento o aval de esas decisiones. Asimismo, requirió al Consejo Nacional Electoral certificar si el exalcalde Daniel Quintero tenía trámite o inscripción como precandidato presidencial al momento de los hechos, y si se indaga el uso de los símbolos del movimiento “Independientes” en ese evento.