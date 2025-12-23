En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Otro estadounidense fue inadmitido en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro: van 71 este año

Otro estadounidense fue inadmitido en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro: van 71 este año

El alcalde Fedrico Gutiérrez dijo que hay tolerancia cero frente a la explotación sexual y destacó cifras de Migración Colombia, que incrementó en 246% los inadmitidos en comparación al periodo 2022-2023.

