Otro estadounidense fue inadmitido en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro: van 71 este año

Un ciudadano de nacionalidad estadounidense, procedente de Orlando (Florida) en el vuelo 204, fue inadmitido en el aeropuerto internacional José María Córdova luego de que, al ser verificado en los sistemas de información migratoria, se activara una alerta internacional Angel Watch emitida por una agencia homóloga, relacionada con antecedentes delictivos por delitos sexuales.

Según reportó Migración Colombia, tras la verificación del caso le aplicó las causales de inadmisión 4 y 15, conforme a la normatividad vigente, impidiendo su ingreso al territorio nacional como medida preventiva para la protección de niñas, niños y adolescentes.

Este procedimiento se suma a más de 70 ciudadanos extranjeros inadmitidos por la autoridad migratoria en lo corrido de 2025 en esa terminal aérea del Oriente antioqueño que le sirve a Medellín, por posibles riesgos asociados al turismo con fines de explotación sexual.

La mayoría de los casos corresponden a ciudadanos estadounidenses, identificados, primordialmente, a través de entrevistas migratorias, además de las acciones adelantadas por la Policía y con mecanismos de cooperación internacional y al uso de alertas especializadas, destacó la entidad. Al respecto se refirió Paola Salazar, directora regional Antioquia Chocó de Migración.



"No hay tregua en esta lucha. En las últimas horas, un ciudadano estadounidense fue inadmitido en el aeropuerto internacional José María Córdoba en Río Negro. Reiteramos que estos controles no terminan en los aeropuertos, y se extienden a hoteles, alojamientos y zonas turísticas para prevenir la explotación y proteger los derechos de la niñez en el país", indicó.

Sobre el tema se refirió el alcalde Federico Gutiérrez, a través de su cuenta en la red social X, donde manifestó que en la ciudad hay “Tolerancia cero frente a la explotación sexual”, destacando las cifras de la entidad migratoria, que durante 2024 tuvo 40 inadmitidos, para un total de 111 en dos años, un incremento del 246% frente al periodo 2022–2023.