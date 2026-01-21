"Esto es agonizante": pacientes de EPS intervenidas sufren la crisis de la salud en Antioquia

La compleja situación que vive el departamento de Antioquia en materia de salud ha encendido las alarmas para miles y miles de paisas que ven con mucha preocupación como son atendidos a medias pues las deudas a la red hospitalaria departamental alcanza los 8 billones de pesos.

Es esta EPS intervenida por el Gobierno nacional la que más genera preocupación en Medellín, en donde las deudas a la red pública superan los 350.000 millones de pesos y sigue la angustia para miles de pacientes que ni siquiera tienen puntos físicos en donde les entreguen sus medicamentos.

"Está muy dura, está muy muy fregada, está agonizante. Eso es un desespero todos los días. Las palabras del ministro que los ricos también lloran. ¿Será que él nunca va a llorar cuando un familiar se le muera en unas urgencias esperando esperando que lo atiendan?... Mal, porque no nos han entregado medicamento hace como un año ya, a todos nos quedan pendientes", expresaron.

Hoy por hoy lo que más piden los paisas es que lleguen los recursos y que la atención sea más eficiente porque los padecimientos por los que pasan les quita el sueño a ellos y usuarios de Savia Salud y Coosalud que no son ajenos a la dramática situación en el sector salud antioqueño.



Otro de los casos más preocupantes es la del Hospital Alma Máter de Medellín en donde la Nueva EPS y Savia Salud les adeudan una millonaria cartera como reconoció Jorge Iván Cohen Cajiao, gerente director del centro hospitalario.

"O sea, el dinero que nos deben está en 53 mil millones de pesos de pesos y 103 mil millones de pesos de Savia Salud", confirmó Cohen.

Además de esta problemática, hospitales en el Oriente antioqueño e, incluso, en el Valle de Aburrá han alertado sobre la sobreocupación que hay en urgencias y hospitalización por falta de recursos y falta al personal de la salud.