Más de 300.000 estudiantes sin clases durante tres días por paro de docentes en Santander

Desde este martes 10 y hasta el jueves 12 de marzo, los docentes afiliados al Sindicato de Educadores de Santander (SES) realizarán un paro departamental de 72 horas para exigir soluciones a las fallas en la atención en salud del magisterio, por lo que más de 300.000 estudiantes en el departamentos no tendrán clases durante estos tres días.

La decisión fue ratificada por el Comité Ejecutivo del SES luego de una reunión realizada el pasado 4 de marzo en Bucaramanga con el vicepresidente de Fiduprevisora para el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), Herman Bayona Abello, y su equipo nacional.

Según el sindicato, durante el encuentro se presentaron avances relacionados con la contratación de prestadores, la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y algunos procesos administrativos como pagos de viáticos y reembolsos. Sin embargo, el balance final dejó inconformidad entre los educadores, quienes aseguran que no hubo respuestas concretas ni planes de contingencia para resolver los problemas que enfrenta el servicio médico en Santander.

Actividades programadas



Las jornadas de protesta iniciarán este martes 10 de marzo a las 7:30 de la mañana con una asamblea general de afiliados en el Colegio del Pilar, en Bucaramanga. Posteriormente, desde la calle de los Estudiantes saldrá una caravana de buses con docentes inscritos que viajarán hacia Bogotá para participar en una movilización frente al Ministerio de Educación Nacional.

El miércoles 11 de marzo se realizará un plantón frente a la sede del Ministerio de Educación en la capital del país, con el objetivo de exigir atención del Consejo Directivo del Fomag, Fiduprevisora y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Ese mismo día, en Bucaramanga se desarrollará una jornada de movilización del área metropolitana que partirá desde la Procuraduría General, en la carrera 12 con calle 37. La marcha avanzará hacia el parque García Rovira y continuará por la calle 36 hasta la carrera 27, luego hacia la calle 48, pasando por la Superintendencia Nacional de Salud, y finalizará con un plantón en la sede del Fomag en la ciudad.

Publicidad

Finalmente, el jueves 12 de marzo se realizará un plantón con movilización que saldrá del puente de Provenza hacia la Fundación Oftalmológica de Santander (Fosunab). La jornada iniciará a las 8:00 de la mañana y concluirá frente a esa institución de salud.

El sindicato también informó que en las cabeceras provinciales y diferentes municipios de Santander se desarrollarán actividades similares de movilización, de acuerdo con las condiciones organizativas de cada zona.