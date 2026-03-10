En vivo
Petróleo cae y las bolsas suben ante sugerencia de un fin próximo de la guerra en Oriente Medio

Petróleo cae y las bolsas suben ante sugerencia de un fin próximo de la guerra en Oriente Medio

Los inversores se apresuraron a reaccionar ante estos comentarios, lo que provocó una caída de los precios del crudo de alrededor del 10% el martes, antes de que las pérdidas se redujeran a alrededor del 5%. Los precios del gas en Europa se hundieron un 15%, tras haber subido hasta un 30% el lunes.

