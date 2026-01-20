Héctor Iván García ya asumió como rector de la UdeA designado por el Ministerio de Educación

No duró mucho tiempo la sede vacante en la rectoría de la Universidad de Antioquia tras la renuncia que aún no ha sido aceptada de John Jairo Arboleda. Las recientes disposiciones del Ministerio de Educación en su proceso de intervención de la institución empezaron a hacerse efectivas.

Este 20 de enero a través de su cuenta en X, el profesor Héctor Iván García se pronunció públicamente como rector de la institución designado por parte de esa cartera del Gobierno nacional.

El nuevo directivo destacó que su función estará enfocada en fortalecer el carácter público y la autonomía universitaria con el fin de establecer una ruta clara para el rescate financiero de la institución que no se reduce a la inyección de dinero, sino que “requiere la reformulación de la administración financiera” del plantel.

"Mi compromiso con el Gobierno nacional y, fundamentalmente, con la comunidad universitaria es lograr, en el menor tiempo posible, un ajuste institucional que garantice la estabilidad financiera y en el marco de una transición que trace las estrategias para reorientarla en el futuro inmediato".



Para esto, García destacó que ya inició tanto el empalme con el equipo rectoral que acompañaba a Arboleda para conocer con detalle el estado actual de la universidad, así como reuniones con diferentes estamentos para conocer su preocupaciones y propuestas.

Sobre la polémica que ha generado su nombramiento por una supuesta violación de la autonomía universitaria por parte del Gobierno nacional, García recordó que estará solo el tiempo necesario y sin pretensiones personales.

Sin embargo, destacó que diferentes voces en la institución ya habían advertido sobre malos manejos antes de la decisión de inspeccionar y vigilar la institución por parte del Ministerio de Educación por medio de una inspectora in situ.

"Los estamentos desde antes ya habían advertido de la crisis, han presentado propuestas que no han sido atendidas por la administración o han sido insuficientes sus respuestas para la magnitud del problema", argumentó.

Al tiempo que avanza el proceso de empalme de este periodo que puede tener a García hasta por un año prorrogable en el cargo, este anuncio que en los próximos días se espera la llegada de los recursos anunciados por el Gobierno nacional y así solventar obligaciones urgentes como el pago de nóminas.

Se espera también que próximamente el Consejo Superior Universitario discuta si acepta o no la renuncia del John Jairo Arboleda sobre quien han persistido ruidos acerca de malas decisiones administrativas e incluso renuncia a entregar información completa sobre su gestión y el estado financiero de la institución.