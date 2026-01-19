En vivo
Universidad de Antioquia sigue sin rector en propiedad: Consejo Superior se reúne a fin de mes

Mientras que Jhon Jairo Arboleda anunció acciones legales para no dejarse sacar, aún no asume en propiedad el profesor designado como rector por parte del Ministerio de Educación.

