Universidad de Antioquia sigue sin rector en propiedad: Consejo Superior se reúne a fin de mes

La Universidad de Antioquia sigue sin rector en propiedad: mientras que Jhon Jairo Arboleda anunció acciones legales para no dejarse sacar, aún no asume en propiedad el profesor designado como rector por parte del Ministerio de Educación.

Aunque desde este lunes empezaron a retomarse las actividades académicas y administrativas, el Consejo Superior Universitario, sigue sin decidir sobre el futuro de la rectoría de la universidad más importante de Antioquia, que hoy, se encuentra en manos de la vicerrectora, Marcela Ochoa.

En la última reunión no se tocó ni la carta de renuncia de Jhon Jairo Arboleda, ni tampoco se definió cuándo será la posesión del profesor Héctor Iván García, designado por el Ministerio de Educación en medio de la intervención.

Arboleda insistió en que había otros caminos para salvar financieramente a la universidad y que él no es responsable del déficit.



“El hecho de que renuncie no significa que acepte los señalamientos que se han hecho y que yo me reservo, por supuesto, el derecho a establecer las medidas que correspondan”, aseguró el señor Arboleda.

Solo a finales de este mes de enero, habrá otra reunión del Consejo Superior Universitario, donde se espera se defina el futuro de la rectoría y las medidas que se podrían definir a futuro con el fin de aliviar la situación financiera de la Universidad de Antioquia.