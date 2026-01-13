Representante del gobierno en la UdeA, Wilmar Mejía, denunció malos manejos en la universidad

Siguen las alertas por posibles malos manejos financieros en la Universidad de Antioquia. El polémico representante del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior, Wilmar Mejía, denunció presuntas irregularidades en la destinación de 10.000 millones de pesos del Fondo de Bienestar Universitario, por lo que pidió investigación exhaustiva y reembolso de recursos con los que hasta se estarían pagando sanciones.

A través de su cuenta en X, Wilmar Mejía hizo las denuncias sobre las posibles irregularidades en el manejo del Fondo de Bienestar Universitario de la institución. Según Mejía, esas acciones han comprometido los 10.000 millones de pesos que se han destinado a asuntos diferentes a los dispuestos desde la ley.

Según Mejía, con los recursos que deben estar orientados al bienestar de trabajadores de la institución, y que se componen de sus aportes de ahorro, se estarían cubriendo necesidades generales de la universidad, cubriendo nóminas, prestando dinero a directivos y pagando multas y sanciones.

Ante este panorama, el miembro del Consejo Superior pidió a entidades como la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y al propio Ministerio de Educación investigar lo que viene ocurriendo, reintegrar los recursos que asegura se malversaron y sancionar a los responsables.



La denuncia de Mejía se conoce en medio de un ambiente tenso al interior de la institución en su relación con el Gobierno nacional, tras la intervención anunciada por el Ministerio de Educación en los últimos meses, incluso con una inspectora in situ.

Sin embargo, la situación ha escalado a niveles más complejos con la orden del Ministerio de remover de su cargo como rector hasta por un año a John Jairo Arboleda a propósito de versiones que indican que persisten las malas decisiones administrativas y la negativa a entregar información completa durante el proceso de vigilancia que sigue avanzando.