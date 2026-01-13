En vivo
Representante del gobierno en la UdeA, Wilmar Mejía, denunció malos manejos en la universidad

Aseguró que hay presuntas irregularidades en la destinación de 10.000 millones de pesos del Fondo de Bienestar Universitario.

