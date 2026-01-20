En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Adulto mayor de 70 años denuncia retrasos en entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS

Adulto mayor de 70 años denuncia retrasos en entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS

El paciente requiere Ezetimib, Rosuvastatina y otros fármacos, pero lleva meses sin recibirlos pese a su estado de salud. Familiares acuden todos los días a la Droguería Cafam de la carrera 33 de Bucaramanga, pero no reciben respuesta.

Pacientes exigen entrega de medicamentos en Droguerías de la Nueva EPS en Bucaramanga.
Pacientes exigen entrega de medicamentos en Droguerías de la Nueva EPS en Bucaramanga.
Suministrada.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 20 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad