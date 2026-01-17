En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Usuarios de la Nueva EPS en Cali se suman a jornada de protestas del 26 de enero

Usuarios de la Nueva EPS en Cali se suman a jornada de protestas del 26 de enero

Los usuarios están programando un plantón a las afueras de la sede administrativa de la Nueva EPS en el norte de la ciudad, exigiendo soluciones a sus tratamientos.

