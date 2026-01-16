Tras reclamos e investigaciones, Nueva EPS gira $1,5 billones para ponerse al día con prestadores

La Gerencia Nacional de Tesorería de Nueva EPS informó que la entidad postuló ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) más de $1,5 billones, destinados al pago de más de 2.000 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en todo el país durante el mes de enero.

Según explicó la EPS, esta gestión hace parte de los compromisos adquiridos con los entes territoriales y los prestadores públicos y privados. Los recursos ya fueron reportados a la Adres para que los giros se realicen conforme al cronograma definido para enero de 2026.

Desde la llegada del agente interventor Luis Óscar Galves Mateus, Nueva EPS ha girado a sus prestadores más de $3 billones, en el marco de las acciones orientadas a mejorar el flujo de recursos dentro del sistema de salud.

Como parte de su estrategia de saneamiento financiero, la entidad ha fortalecido los procesos de conciliación de cartera con prestadores de distintas regiones del país.



Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se llevaron a cabo mesas de conciliación con prestadores regionales y nacionales, en las que se avanzó en acuerdos para el giro de recursos y el cumplimiento de obligaciones pendientes, reflejados en la postulación presentada ante la Adres.

No obstante, Nueva EPS advirtió que una parte de los recursos comprometidos ha sido objeto de embargos judiciales, lo que ha generado afectaciones temporales en la ejecución de algunos pagos acordados durante el mes de diciembre, impactando tanto a prestadores públicos como privados.