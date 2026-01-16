En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Tras reclamos e investigaciones, Nueva EPS gira $1,5 billones para ponerse al día con prestadores

Tras reclamos e investigaciones, Nueva EPS gira $1,5 billones para ponerse al día con prestadores

Desde la llegada del agente interventor, Nueva EPS ha girado a sus prestadores más de $3 billones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad