A prisión hombre que habría simulado accidente para ocultar homicidio de hijo y la madre en Bogotá

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a un hombre señalado de simular un accidente de tránsito para intentar evadir su presunta responsabilidad en el homicidio de su hijo de 10 meses y la madre del menor, hechos ocurridos en Bogotá y que inicialmente fueron reportados como un siniestro vial.

La investigación, adelantada por la Fiscalía General de la Nación, se originó tras la muerte de una mujer y su bebé, cuyo fallecimiento fue asociado preliminarmente con un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del 12 de diciembre de 2025 en el barrio Bosque Popular, en inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá.

Cuando los organismos de socorro y rescate llegaron al lugar de la emergencia, encontraron un vehículo subido a un separador vial y colisionado de frente contra un árbol. En el interior del automóvil hallaron a una mujer y a su hijo sin signos vitales, mientras que un hombre permanecía inconsciente dentro del vehículo.

Sin embargo, las actividades de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), junto con los análisis realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, permitieron establecer que las muertes no correspondían a un accidente de tránsito. Según los resultados forenses, la mujer presentaba una herida en el cuello ocasionada con arma cortopunzante, mientras que el menor registraba lesiones compatibles con una agitación violenta de su cuerpo, que habría ocurrido antes del supuesto siniestro vial.



Durante el proceso investigativo, la Fiscalía recopiló videos de cámaras de seguridad, muestras biológicas recuperadas en el vehículo y otros elementos materiales probatorios que permitieron reconstruir lo sucedido antes del hecho. De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el hombre habría recogido y trasladado a la mujer hasta el sector de Villa Luz para recoger al menor de edad.

Según la investigación, la madre se habría percatado de que el menor estaba muerto y reclamó airadamente, momento en el que su acompañante presuntamente la atacó con un cuchillo, causándole la herida que posteriormente le provocó la muerte.

A prisión hombre que habría simulado accidente para ocultar homicidio de su hijo y la madre

Posteriormente, con el objetivo de evitar ser descubierto, el señalado agresor habría realizado varias acciones para alterar la escena. Según la Fiscalía, limpió el vehículo, desapareció algunos elementos que podrían comprometerlo, chocó el automóvil para simular una colisión y acomodó el cuerpo de la mujer en el asiento del conductor con el fin de aparentar que ella estaba conduciendo el vehículo en el momento del impacto.

Publicidad

La investigación también indica que el hombre se ubicó en el asiento del copiloto con algunas lesiones y permaneció allí hasta que llegaron las autoridades y los organismos de emergencia que atendieron el caso.

Con base en los elementos recolectados durante la investigación, la Fiscalía imputó al procesado los delitos de homicidio y feminicidio agravados, así como ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Durante las audiencias preliminares, el hombre no aceptó los cargos imputados por el ente acusador. No obstante, el juez de control de garantías decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra por estos hechos.