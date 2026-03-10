En vivo
Judicial  / A prisión hombre que habría simulado accidente para ocultar homicidio de hijo y la madre en Bogotá

A prisión hombre que habría simulado accidente para ocultar homicidio de hijo y la madre en Bogotá

Durante la investigación, las autoridades evidenciaron que la mujer presentaba una herida en el cuello ocasionada con arma cortopunzante y el niño registraba lesiones provocadas antes del accidente.

A prisión hombre que habría simulado accidente para ocultar homicidio de su hijo y la madre.jpg
A prisión hombre que habría simulado accidente para ocultar homicidio de su hijo y la madre
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

