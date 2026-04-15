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Estos son los 35 cabecillas del Clan del Golfo y 'Norteños' más buscados en Sincelejo

De acuerdo con las autoridades, estos delincuentes están vinculados a delitos de alto impacto como homicidio, extorsión, porte ilegal de armas, hurto y tráfico de estupefacientes.

Cabecilla del Clan del Golfo es condenado 24 años de prisión por ola de homicidios en el Magdalena Cabecilla del Clan del Golfo
Cabecilla del Clan del Golfo
Foto: Fiscalía General, referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

En la ofensiva contra el crimen organizado en Sincelejo se conoció el cartel de los 35 cabecillas más buscados, señalados de pertenecer al Clan del Golfo y a la banda de los 'Norteños'. La estrategia, liderada por el alcalde Yahir Acuña, busca desarticular las estructuras responsables de la violencia urbana en la capital sucreña.

El mandatario anunció el despliegue total del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, una fuerza élite que ya inició la persecución de estos cabecillas, considerados dinamizadores del terror en la ciudad.

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“Sus días de impunidad han terminado”, advirtió Acuña, al insistir en que el objetivo es claro: capturarlos y llevarlos ante la justicia.

El cartel divulgado por las autoridades incluye alias como 'Alirio o J. Smith', 'Patacón', 'Yefrid', 'Charry', 'Triple 7', 'Chinga', 'Enrique', 'Manguita', 'Indio', 'Julián o Pato', 'Primera', 'Diabolin' y 'Regulo', presuntos integrantes de los 'Norteños'. A estos se suman figuras clave del Clan del Golfo como 'Bola o Canole', 'Kito', 'Carlos Payaso', 'Ayu', 'Diego', 'Pava', 'Junior', 'Nelson', 'Pichulín', 'Dayilmer', 'Quilla', 'Barbas', 'Robin', 'Mago', 'Tomás', 'Papo o Kener', 'Cabeza', 'Fósforo', 'Loro', 'La Flaca' y 'González o Cabro', entre otros.

De acuerdo con la administración municipal, estos individuos están vinculados a delitos de alto impacto como homicidio, extorsión, porte ilegal de armas, hurto y tráfico de estupefacientes. Las autoridades aseguran que estas estructuras funcionan como verdaderos carteles de droga que se disputan el control de rentas ilegales, trasladando el conflicto a entornos urbanos y afectando directamente la seguridad ciudadana.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a la comunidad para que contribuya con información que permita ubicar y capturar a estos criminales. La estrategia, respaldada por la Policía y la Armada, busca consolidar un modelo de seguridad basado en la articulación institucional y la participación ciudadana, con el objetivo de devolver la tranquilidad a Sincelejo.

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