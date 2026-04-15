Revocan medida de aseguramiento contra Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro

Un juez de Barranquilla revocó la medida de aseguramiento no privativa de la libertad que pesaba sobre Daysuris Vásquez, investigada por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidores públicos en concurso con lavado de activos y celebración indebida de contratos. La decisión se produce tras más de dos años desde que fue vinculada al proceso judicial.

El fallo fue emitido por el Juzgado Décimo Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, que analizó el comportamiento de la investigada durante el tiempo en que estuvo sometida a la medida. Según el despacho, la exesposa de Nicolás Petro ha cumplido con los requerimientos de la justicia.

El juez destacó que, durante dos años y cinco meses, Vásquez mantuvo una conducta adecuada y compareció ante las autoridades cada vez que fue citada. Además, consideró que actualmente no existe riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia que justifique mantener restricciones en su contra.

Otro de los elementos evaluados fue el principio de oportunidad firmado entre la investigada y la Fiscalía General de la Nación. Este acuerdo la convirtió en colaboradora dentro del proceso judicial que investiga presuntas irregularidades relacionadas con recursos recibidos por el entorno de Nicolás Petro.



Con la revocatoria de la medida de aseguramiento, Daysuris Vásquez recupera plenamente su libertad de movilidad. Esto significa que podrá desplazarse libremente dentro y fuera de Colombia mientras continúa el proceso judicial en su contra.

La decisión también abre la posibilidad de que la exesposa de Nicolás Petro participe en actividades políticas si así lo decide, ya que actualmente no tiene restricciones judiciales que limiten ese tipo de actuaciones públicas. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía.