Clan del Golfo dice que no tiene menores en sus filas; gobierno verificará ese censo

El primer informe del Mecanismo Tripartito del proceso de diálogo con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia señala que, tras un censo interno, el grupo armado no reporta presencia de niños, niñas o adolescentes en sus estructuras. El gobierno deberán contrastar esa información

Tras la realización de un censo interno, no se identificó la presencia de menores de edad en las filas del Clan del Golfo. Así lo señala el más reciente informe del Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación (MTSMV), que cubre el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 18 de febrero de 2026, en el marco del proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo.

“En relación con la protección de niñas, niños y adolescentes, el informe señala que, según lo reportado por el (a)EGC, tras la realización de un censo interno, no se identificó la presencia de menores de edad en sus filas”, señala el comunicado.

El documento precisa que este dato corresponde a lo reportado por el propio grupo armado dentro del proceso. Sin embargo, Águeda Plata, delegada del gobierno en las conversaciones, aseguró que “el mecanismo se atiene a lo que dice el censo, y la institucionalidad del estado le corresponde hacer su respectiva investigación y proceder acuerdo con la ley”.



Por su parte, Ricardo Giraldo, abogado jurídico del Clan del Golfo, aseguró que “esto puede ser, en principio, inverosímil, pero es una realidad, porque lo pueden ver que, en los enfrentamientos, en las capturas, en los bombardeos que ha sufrido el ejército gaitanista, no ha habido un solo menor de edad que haya sufrido afectaciones”.

El informe también señala que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) “sostiene y fortalece su oferta institucional en los municipios priorizados con miras a la superación del déficit de derechos y el desarrollo de entornos seguros”.

En términos generales, el documento advierte que los avances en el proceso son parciales y se concentran principalmente en la fase de alistamiento institucional.

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Entre esos avances iniciales se mencionan la instalación del Mecanismo Tripartito, la definición de su marco operativo y la conformación de grupos de trabajo municipales en cinco zonas priorizadas: Acandí, Unguía, Riosucio y Nuevo Belén de Bajirá, en Chocó, y Mutatá, en Antioquia.

“El monitoreo también evidenció avances diferenciados en el programa piloto de pedagogía para la sustitución de cultivos de uso ilícito, siendo Nuevo Belén de Bajirá el municipio con mayor avance. No obstante, en los cinco municipios se identificaron necesidades asociadas a fortalecer los niveles de confianza comunitaria, la coordinación interinstitucional, brindar garantías de seguridad, la incorporación efectiva del enfoque étnico, así como la mejora de la infraestructura para la movilidad y el comercio”, asegura el documento.

En los componentes de justicia y convivencia, el mecanismo identifica oportunidades de fortalecimiento institucional, como el impulso a las Casas de Justicia y la apropiación comunitaria del código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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Asimismo, en materia de acción contra minas antipersonal, se reporta el cumplimiento del compromiso de no interferencia durante el periodo evaluado, sin incidentes atribuidos al grupo armado.

“El informe también destaca la designación, por parte de la Fiscalía General de la Nación, de un fiscal especializado para el seguimiento de denuncias relacionadas con posibles violaciones al Derecho Internacional Humanitario”.

Como cierre, el mecanismo identificó retos para su siguiente fase, entre ellos, fortalecer la pedagogía en los territorios, garantizar una presencia más efectiva del Estado, ampliar la participación de la sociedad civil y consolidar la coordinación entre las distintas entidades a nivel nacional, departamental y municipal.