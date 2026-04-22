Operativos contra el microtráfico dejan varias capturas en Bucaramanga

Uno de los procedimientos más relevantes se registró en el municipio de Girón, donde fue capturado por orden judicial un ciudadano extranjero de 27 años, quien era requerido para cumplir condena por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. La detención se llevó a cabo en el sector del casco antiguo, luego de que uniformados verificaran sus antecedentes mediante dispositivos digitales y confirmaran una orden de captura vigente emitida en mayo de 2025.

En otro operativo adelantado en Piedecuesta, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía, hicieron efectiva la captura de un hombre de 35 años por el mismo delito. Según las investigaciones, el detenido estaría vinculado a actividades de expendio de drogas en establecimientos nocturnos desde el año 2024.

De igual forma, en el barrio Jardines de Coaviconsa, en Bucaramanga, fue capturado en flagrancia un joven de 18 años por los delitos de lesiones personales y porte de estupefacientes. El procedimiento se dio tras una riña en la que un hombre de 24 años resultó herido con arma cortopunzante. Durante el registro, las autoridades le encontraron un cuchillo y varias dosis de “tusi”, sustancia sintética que se comercializa de forma ilegal. La víctima fue trasladada a un centro asistencial para su atención.

Golpe a banda 'Los del Sur': capturan a cuatro presuntos integrantes en Bucaramanga #VocesySonidoshttps://t.co/crQcNwOaVo — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 20, 2026

Por otra parte, en operativos de control realizados en el sector de La Independencia, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) capturó a un hombre de 33 años en posesión de munición y diferentes tipos de sustancias ilícitas, entre ellas bazuco, cocaína y marihuana, además de cartuchos calibre 38 milímetros.



El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar, destacó que estos resultados hacen parte del trabajo sostenido para afectar las estructuras del microtráfico que operan en la región.

“Seguimos articulando capacidades operativas e investigativas con la Fiscalía para impactar a quienes dinamizan el tráfico local de drogas y afectan la tranquilidad de nuestros municipios”, señaló el oficial.

Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará los respectivos procesos judiciales.

Ataque sicarial deja un muerto y dos heridos en un parque de Bucaramanga #VocesySonidos https://t.co/SgRVpl0E64 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 21, 2026

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Estos operativos se desarrollan en medio de un contexto de preocupación por el aumento del microtráfico en barrios de Bucaramanga y su área metropolitana, fenómeno que, según las autoridades, está estrechamente ligado a otros delitos como las lesiones personales, el hurto y los homicidios selectivos.