Hallan cuerpo de hombre dentro de un vehículo en Girón; estaba desaparecido

En hechos que son materia de investigación fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre al interior de un vehículo en el barrio Mirador de Arenales, frente al megacolegio del sector, en el municipio de Girón.

La víctima fue identificada como Bethman Javier Suárez Méndez, conocido con el alias de 'Batman', quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado.

Según versiones preliminares, el hombre habría sido visto por última vez en el sector de Cabecera, en Bucaramanga, donde salió en compañía de una mujer y desde entonces se desconocía su paradero.

El hallazgo se produjo dentro de un vehículo Mazda 3 de placas IRR684, luego de que la comunidad alertara a las autoridades sobre la presencia sospechosa del automotor en la zona. Unidades de la Policía Nacional llegaron al sitio, acordonaron el área y realizaron la inspección técnica del cadáver.



Aunque inicialmente se indicó que el cuerpo no presentaría signos evidentes de violencia, otras versiones preliminares apuntan a que el caso podría estar relacionado con un posible hurto, ya que, al parecer, la víctima habría sido despojada de algunas pertenencias. Sin embargo, las autoridades no descartan otras hipótesis y será la investigación la que determine lo ocurrido.

De igual forma, se investiga la versión de que el vehículo habría sido abandonado en el lugar por personas desconocidas en horas de la mañana.

El hombre, conocido como 'Batman', era reconocido en Bucaramanga por su pasión por el car audio, afición que lo hizo popular entre quienes comparten este gusto por los sistemas de sonido automotriz.

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En redes sociales, amigos y conocidos del mundo del car audio lamentaron su muerte.

“Queremos enviar nuestro más sentido pésame, descanse en paz, amigo Bethman Javier Suárez, qué triste noticia”,expresaron desde el equipo Status Audio, reflejando el impacto que su fallecimiento ha generado entre quienes compartían su afición.

Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer este hecho, catalogado como una muerte en circunstancias por establecer, que hoy genera conmoción entre los habitantes de Girón.

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Será el Instituto de Medicina Legal el encargado de establecer las causas de la muerte de Bethman Javier Suárez Méndez, a través de los análisis forenses que permitan esclarecer las circunstancias en las que se produjo su fallecimiento.