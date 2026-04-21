Muerte de perrita Kira en Bucaramanga no quedará impune: capturaron al responsable

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó este martes la captura del presunto responsable del caso de maltrato animal que terminó con la muerte de la perrita Kira, un hecho que generó indignación en la ciudad.

Les informo a los bumangueses que el agresor de la perrita Kira ya fue capturado y responderá por el delito de maltrato animal.



Los resultados de la necropsia son claros y contundentes: Kira fue maltratada y golpeada en múltiples ocasiones, lo que ocasionó su muerte. pic.twitter.com/yEHF2D6OB8 — Cristian Portilla (@Cportilla40) April 21, 2026

“Les informo a los bumangueses que el agresor de la perrita Kira ya fue capturado y responderá por el delito de maltrato animal”, aseguró el mandatario.

De acuerdo con los resultados de la necropsia, la causa de la muerte del animal fue contundente: Kira sufrió múltiples traumatismos, fracturas, hemorragias y laceraciones producto de agresiones físicas reiteradas. El informe forense también estableció que la canina murió a causa de un trauma craneoencefálico derivado de los golpes.



Asimismo, el análisis descartó por completo versiones iniciales sobre un posible envenenamiento, al no encontrarse rastros de sustancias tóxicas en su organismo.

El caso se conoció a inicios de abril tras la difusión de videos en redes sociales y ocurrió en el barrio Betania, donde la perrita, de aproximadamente tres años, fue hallada sin vida y enterrada, lo que aumentó la indignación ciudadana. Incluso, se conoció que existían denuncias previas por presunto maltrato contra el animal desde 2024.

Tras la denuncia pública, las autoridades activaron la ruta de atención, realizaron la exhumación del cuerpo para los análisis forenses y rescataron a otro cachorro que se encontraba en condiciones de vulnerabilidad dentro de la misma vivienda.

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“Hemos actuado con todas nuestras facultades para evitar que la muerte de Kira quede impune. En Bucaramanga, todas las vidas importan”, agregó el alcalde.

De manera paralela al proceso penal, el presunto agresor ya había sido sancionado con una multa cercana a los 50 salarios mínimos, mientras avanza la investigación por parte de la Fiscalía.

Según la legislación colombiana, el delito de maltrato animal que cause la muerte puede acarrear penas de entre 32 y 56 meses de prisión, además de multas e inhabilidades para la tenencia de animales.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de maltrato animal y así evitar que casos como el de Kira se repitan.