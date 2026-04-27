Lili Pink se pronuncia por procedimientos de la Fiscalía en sus locales en todo el país

A través de un comunicado la marca Lili Pink se pronunció oficialmente tras los operativos adelantados por la Fiscalía General de la Nación en distintos puntos del país, en medio de investigaciones por presunto lavado de activos y contrabando. Las acciones, lideradas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), han incluido ocupación de bienes, allanamientos y capturas, impactando a decenas de establecimientos vinculados a la firma.

De acuerdo con lo revelado por Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, los operativos se desarrollan de manera simultánea en varias ciudades. Las medidas cobijan centenares de bienes, entre locales comerciales, inmuebles y vehículos.

En un comunicado publicado este lunes, 27 de abril, la empresa —que también opera bajo las marcas Yoi y Lili Beauty— aseguró que actualmente enfrenta un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo atendido “de manera directa y responsable” por su equipo. La compañía indicó que ya se han adelantado actuaciones formales por parte de las autoridades y que trabaja de forma coordinada con asesores legales.

Operativos de Fiscalía en Lili Pink Foto: suministrada

La empresa también enfatizó la importancia de salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de sus colaboradores, mientras avanzan los procesos legales para recuperar el manejo de sus activos. En paralelo, reiteró su compromiso con clientes, aliados estratégicos y trabajadores, agradeciendo la confianza en medio de la coyuntura.



Según la información conocida, los bienes incautados en los operativos pasarán a administración de la SAE mientras avanza el proceso judicial. Estas acciones forman parte de una estrategia para afectar las estructuras financieras de las organizaciones investigadas, incluyendo procedimientos de extinción de dominio y ejecución de órdenes de captura.

Finalmente, Lili Pink aseguró que cualquier información relevante será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales y manifestó su disposición para atender inquietudes. Mientras tanto, las investigaciones continúan y serán las autoridades las encargadas de determinar la responsabilidad de los implicados en este caso.